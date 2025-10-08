Mi cuenta

Coristanco

Coristanco finaliza un nuevo sistema de saneamiento autónomo en A Varela

Hasta ahora, las aguas residuales se vertían directamente al Rego da Balsa.

Redacción
08/10/2025 20:57
Obras de saneamiento en A Varela, en Coristanco
Cedida

El Concello de Coristanco ha concluido las obras del nuevo sistema de saneamiento autónomo que dará servicio al núcleo rural de A Varela, en la parroquia de Traba, donde residen 18 personas distribuidas en 12 viviendas. Hasta ahora, las aguas residuales se vertían directamente al Rego da Balsa. 

El nuevo sistema consiste en una fosa séptica y un lecho de infiltración que elimina completamente los vertidos al río. La actuación contó con una ayuda de 15.000 euros de Augas de Galicia en el marco de las subvenciones para sistemas de depuración autónomos. El Concello prevé licitar próximamente obras similares en otros núcleos como Carantos o Costa do Carrizal.

