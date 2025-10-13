Coristanco pide ayuda a la Diputación para financiar las obras del auditorio municipal

La parcela adquirida por el Concello para levantar el auditorio está situada junto al parque de Santa Marta AIG

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose se reunió a finales de la pasada semana con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, con el que abordó distintos asuntos de interés para el municipio, entre ellos la posibilidad de participar en la financiación de las obras del futuro auditorio municipal y de acometer mejoras en las carreteras provinciales DP-1912 y DP-1910.

En el caso del auditorio, el regidor coristanqués explicó a González Formoso que el Concello ya adquirió para tal fin una parcela de más de 5.000 metros cuadros situada junto al parque municipal de Santa Marta, además de aprobar recientemente un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) y de elaborar un proyecto cuyo presupuesto de ejecución asciende a 1.569.650 euros.

El Concello solicita la colaboración de la Administración provincial mediante la firma de un convenio por valor de 400.000 euros para contribuir a la financiación.

En el apartado de las demandas viarias, una guarda relación con el estado de las vía provincial DP-1912 en el tramo entre A Torre y A Braña (Erbecedo) y la extensión de la obras de la Avenida de Erbecedo fuera de la zona urbana.

Para mejorar el tramo en cuestión, el Concello ya redactó los proyectos de expropiación y de obra, pero según le trasladó el regidor a Formoso, no puede hacer nada más al tratarse de un vial de titularidad provincial.

Juan Carlos García incide además en que se trata de un tramo peligroso por la elevada intensidad del tráfico, sobre todo pesado, que soporta y por carecer de aceras.

El mandatario coristanqués reiteró al presidente provincial su voluntad de colaborar en la mejora de dicho tramo y le recordó que el Ayuntamiento ya le ha remitido a la Diputación toda la documentación técnica.

De igual forma, el alcalde planteó a su interlocutor la necesidad de prolongar las aceras de la Avenida de Erbecedo fuera de la zona urbana para dar servicio a las viviendas de las inmediaciones.

Para ello, tal y como ya le comunicó por escrito en verano, el Concello quiere participar corriendo con los gastos de las acometidas de abastecimiento, saneamiento y alumbrado.

El Concello está dispuesto a asumir la titularidad del vial que va a Verdes

El alcalde de Coristanco también abordó con Valentín González la situación de la DP-1910 que conduce a Verdes.

Sobre el particular, García Pose recordó que el Concello ya elaboró– tal y como se había comprometido en la visita que el propio presidente de la Diputación realizó a Coristanco– el proyecto de mejora del vial, cuyo presupuesto asciende a 801.218 euros.

Además, le reiteró otra vez el ofrecimiento de aceptar el traspaso de dicho vial una vez que la Diputación acometa las obras de mejora.

Juan Carlos García Pose quiso agradecer el interés y la receptividad mostrada por el mandatario provincial, a la vez que aprovechó para invirtarle a visitar las obras que en estos momentos se están ejecutando en el municipio coristanqués con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación.