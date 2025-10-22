Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026

Los interesados pueden formalizar la inscripción en las instalaciones de la EFA en Coristanco

Redacción
22/10/2025 20:55
Actividad formativa en Fonteboa
Archivo

La EFA Fonteboa de Coristanco acaba de abrir la posibilidad de inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026 que va a poner en marcha el martes de la próxima semana, en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola (Cicapis) y Fundesar

Las enseñanzas del primer trimestre (28 de octubre; 11, 18 y 25 de noviembre; y 2, 9 y 16 de diciembre) buscarán introducir a los participantes en el mundo de la apicultura. Además de abordar los fundamentos biológicos y ecológicos de la apicultura, también se explicará cómo funciona una colmena, tipos y técnicas de extracción de miel. 

El módulo 2 (13, 20 y 27 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; y 3 y 10 de marzo) girará en torno a ‘Invernada, mantemento e preparación de colmeas’, haciendo especial énfasis en la principales enfermedades de las abejas y en cómo defenderlas de las avispas asiáticas. Por último, en el tercer módulo (7,14, 21 y 28 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; y 30 de junio) se tratará sobre la reproducción del apiario y otros productos de colmena. 

Todas las personas interesadas en participar en este interesante actividad formativa pueden formalizar la inscripción en las instalaciones de Fonteboa (teléfono 981 73 30 51) o bien vía email (cicapis@fonteboa.es). El precio por un módulo es de 80 euros (70 para los socios de la Asociación EFA Fonteboa) y por el programa completo, 190 (160).

Te puede interesar

El teleclub de Buño

El teleclub de Buño se transformará en un centro contra la soledad no deseada
Manuel Froxán Rial
De izquierda a derecha: Brais, Alberto, Helen, Guille e Aarón | CEDIDA

El IES Eduardo Pondal participará en el GaliciaSkills con cinco representantes
Redacción
Una clase de apicultura en la EFA Fonteboa

Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026
Manuel Froxán Rial
Ricardo García Mira durante su etapa en el Congreso

García Mira analiza en Italia y China el impacto del cambio climático en las ciudades
Redacción