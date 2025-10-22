Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026
Los interesados pueden formalizar la inscripción en las instalaciones de la EFA en Coristanco
La EFA Fonteboa de Coristanco acaba de abrir la posibilidad de inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026 que va a poner en marcha el martes de la próxima semana, en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola (Cicapis) y Fundesar.
Las enseñanzas del primer trimestre (28 de octubre; 11, 18 y 25 de noviembre; y 2, 9 y 16 de diciembre) buscarán introducir a los participantes en el mundo de la apicultura. Además de abordar los fundamentos biológicos y ecológicos de la apicultura, también se explicará cómo funciona una colmena, tipos y técnicas de extracción de miel.
El módulo 2 (13, 20 y 27 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; y 3 y 10 de marzo) girará en torno a ‘Invernada, mantemento e preparación de colmeas’, haciendo especial énfasis en la principales enfermedades de las abejas y en cómo defenderlas de las avispas asiáticas. Por último, en el tercer módulo (7,14, 21 y 28 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; y 30 de junio) se tratará sobre la reproducción del apiario y otros productos de colmena.
Todas las personas interesadas en participar en este interesante actividad formativa pueden formalizar la inscripción en las instalaciones de Fonteboa (teléfono 981 73 30 51) o bien vía email (cicapis@fonteboa.es). El precio por un módulo es de 80 euros (70 para los socios de la Asociación EFA Fonteboa) y por el programa completo, 190 (160).