Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026

Una clase de apicultura en la EFA Fonteboa Cedida

La EFA Fonteboa de Coristanco acaba de abrir la posibilidad de inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026 que va a poner en marcha el martes de la próxima semana, en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola (Cicapis) y Fundesar.

Las enseñanzas del primer trimestre (28 de octubre; 11, 18 y 25 de noviembre; y 2, 9 y 16 de diciembre) buscarán introducir a los participantes en el mundo de la apicultura.

Además de abordar los fundamentos biológicos y ecológicos de la apicultura, también se explicará cómo funciona una colmena, tipos y técnicas de extracción de miel.

El módulo 2 (13, 20 y 27 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; y 3 y 10 de marzo) girará en torno a ‘Invernada, mantemento e preparación de colmeas’, haciendo especial énfasis en la principales enfermedades de las abejas y en cómo defenderlas de las avispas asiáticas.

Por último, en el tercer módulo (7,14, 21 y 28 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; y 30 de junio) se tratará sobre la reproducción del apiario y otros productos de colmena.

Todas las personas interesadas en participar en este interesante actividad formativa pueden formalizar la inscripción en las instalaciones de Fonteboa (teléfono 981 73 30 51) o bien vía email (cicapis@fonteboa.es).

El precio por un módulo es de 80 euros (70 para los socios de la Asociación EFA Fonteboa) y por el programa completo, 190 (160).