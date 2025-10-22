Grupo Lence y EFA Fonteboa inauguran un aula para fomentar el desarrollo del talento joven en el rural gallego

Programa de becas Lence Fonteboa Diario de Bergantiños

La empresa láctea Lence y el centro de promoción rural EFA Fonteboa, situado en Coristanco (A Coruña), han inaugurado el Aula Lence como un espacio educativo para fomentar la formación agraria, la innovación y el desarrollo del talento joven en el rural gallego.

En el acto de inauguración, cuatro alumnos del centro fueron reconocidos con las becas del Grupo Lence, de 1.000 euros cada una, en "reconocimiento a su esfuerzo y excelencia académica".

En concreto, las becas han reconocido al mejor expediente en ESO que inicia el ciclo medio de Producción Agropecuaria, al mejor expediente de primer curso en el mismo ciclo, al mejor expediente que inicia el ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y al mejor expediente de primer curso en el mismo ciclo.

Durante la jornada, representantes de ambas entidades pusieron en valor la "importancia de la colaboración" entre empresas y centros de formación para "asegurar el futuro del medio rural de Galicia", en un aula que se enmarca dentro del Programa de Becas Lence-Fonteboa, encaminado a promover el "desarrollo sostenible y el relevo generacional del campo gallego".

"Queremos que este espacio sea un punto de encuentro entre la formación y la realidad del campo gallego, donde los estudiantes puedan aprender, innovar y crecer profesionalmente", señaló Cristina Dopico, coordinadora de los Servicios de Campo de Lence.