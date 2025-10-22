La Xunta invierte 200.000 euros en urbanizar tres plazas del municipio de Coristanco

Las representantes de la Xunta estuvieron acompañadas por miembros del gobierno local Mar Casal

La Xunta de Galicia ha financiado las obras de humanización de tres plazas en el municipio de Coristanco con una inversión de 200.000 euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, y a la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, comprobó el resultado de las actuaciones acometidas en el ágora de San Roque, a las que hay que añadir las realizadas en las plazas de San Antonio y O Cruceiro, en Agualada.

En estos enclaves se llevaron a cabo diversas intervenciones para unificar los distintos espacios y mejorar la accesibilidad, como destacó la conselleira, que puso en valor a colaboración entre administraciones para abordar estas actuaciones de recuperación y transformación del espacio público al amparo de un urbanismo sostenible, “para poder mellorar a calidade de vida da veciñanza”.

Allegue apuntó además que la mejora de estos espacios a través del Plan Hurbe ha permitido transformarlos “en novos puntos de encontro da veciñanza e axudan tamén a atraer e asentar poboación, ao mellorar e modernizar as nosas vilas”.

A través del convenio firmado entre la Xunta y el Ayuntamiento, la Administración autonómica aportó el 70% de la inversión total, más de 300.000 euros, además de licitar y contratar las obras, mientras que el ente local asumió el 30% restante y elaboró el proyecto.

En San Roque la intervención permitió mejorar los accesos a la plaza ampliando las aceras, además de instalar alumbrado y recolocar mobiliario.

En la plaza de San Antonio se unificó el pavimento y se recolocaron varios árboles para un mejor acceso. En O Cruceiro se optó por una plataforma única para integrar el colegio con la zona de juegos infantiles.