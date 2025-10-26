Coristanco desborda solidaridad en la comida anual contra el cáncer

La junta local de la AECC de Coristanco en la comida anual que reunió a cerca de 400 personas en el polideportivo municipal Raúl López Molina

Decenas de vecinos de Coristanco volvieron a demostrar un año más su solidaridad volcándose con la comida anual organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Cerca de cuatrocientas personas se dieron cita este domingo en el polideportivo municipal para participar en el evento solidario, entre ellos varios representes del gobierno y la corporación municipal.

El precio del menú de la cita fue de 35 euros para los adultos y de 14 euros para los niños (de hasta doce años). El importe de las entradas se destina a la causa y también hubo los habituales sorteos entre los asistentes. Del cátering se encargó la firma de Luis y María y no faltó la actuación musical.

Los miembros de la junta local se mostraron muy satisfechos por la respuesta de los vecinos, algo que les alienta a seguir trabajando para poner su grano de arena en la lucha contra una enfermedad que se sigue cobrando demasiadas vidas todos los años. La Costa da Morte cierra así un intenso mes de octubre con numerosas citas solidarias contra el cáncer.