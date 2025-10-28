Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

Arranca en Fonteboa un nuevo programa de formación apícola

Las enseñanzas se dividen en tres módulos que se impartirán en martes sucesivos hasta junio del próximo año 

Redacción
28/10/2025 23:05
El módulo inicial permitirá una introducción al mundo de la apicultura
Mar Casal

La EFA Fonteboa puso en marcha este martes el Programa integral de formación apícola 2025-2026. 

Durante el primer módulo– que se seguirá impartiendo los días 11, 18 y 25 de noviembre; y el 2, 9 y 16 de diciembre– se introducirá a los estudiantes en el mundo de la apicultura, haciendo especial hincapié en cómo funciona una colmena. 

Para el primer trimestre del año próximo quedará el segundo módulo, que girará alrededor de tema “Invernada, mantemento e preparación de colmeas”; y en el segundo trimestre se completará la formación abordando la reproducción de apiario y otros productos de la colmena

