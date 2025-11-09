Exitosa segunda pulpada de Agualada

Pulpada de Agualada Cedida

La asociación de vecinos de Agualada (Coristanco) celebró el sábado una exitosa segunda edición de su Pulpada, en una jornada con muy buen ambiente y mucha participación de socios, vecinos y visitantes.

Hubo bastantes premios donados por locales comerciales de la zona, pero también de Carballo.

Esta actividad forma parte del trabajo que la asociación vecinal realizada desde hace un año y que también incluye el cocido popular, la primera Festa do Socio, la Papanoelada y la cabalgata de Reyes, entre otras iniciativas.