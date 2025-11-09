Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

Exitosa segunda pulpada de Agualada

Buen ambiente y mucha participación

Redacción
09/11/2025 18:28
La asociación de vecinos de Agualada (Coristanco) celebró el  sábado una exitosa segunda edición de su Pulpada, en una jornada con muy buen ambiente y mucha participación de socios, vecinos y visitantes.

Hubo bastantes premios donados por locales comerciales de la zona, pero también de Carballo. 

Esta actividad forma parte del trabajo que la asociación vecinal realizada desde hace un año y que también incluye el cocido popular, la primera Festa do Socio, la Papanoelada y la cabalgata de Reyes, entre otras iniciativas. 

