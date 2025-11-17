El CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco participa en ‘Recíclate con Sogama’

Una de las islas de reciclaje de Sogama Cedida

El programa educativo ‘Recíclate con Sogama’ inició una nueva andadura para el curso 2025-2026, alcanzando su 14ª edición y contando, entre los 25 centros seleccionados de toda Galicia, con la participación del CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco.

La iniciativa tiene como finalidad promover en los colegios buenas prácticas relacionadas con la gestión sostenible de los residuos urbanos, instaurando hábitos de prevención, reducción, reutilización y correcta separación de los desechos.

Sogama seleccionó a los centros participantes tras valorar las candidaturas presentadas en función de diversos criterios, como los objetivos planteados, la metodología prevista o la calidad de las propuestas. En los próximos días se realizará un diagnóstico in situ de la gestión de residuos en cada centro, paso previo a la entrega de las ‘islas de reciclaje’, uno de los elementos principales del programa.

Cada una de estas islas está compuesta por cuatro contenedores de recogida selectiva destinados a envases ligeros, papel y cartón, materia orgánica y fracción resto. Además, los centros que dispongan de terreno podrán solicitar un compostador para producir su propio abono y emplearlo en huertos o jardines escolares.

Durante este mes, Sogama enviará también el material didáctico de apoyo, acompañado de un tutorial para el profesorado. A comienzos de 2026 se impartirán sesiones presenciales reforzadas con talleres y actividades lúdicas orientadas a consolidar los conocimientos adquiridos por el alumnado. En el segundo trimestre, los educadores de Sogama visitarán cada centro para supervisar los avances y reorientar los proyectos.