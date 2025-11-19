Los vecinos de Montecelo se quejan por el retraso en la apertura del enlace 35 de la AG-55

Los vecinos se concentraron ayer junto al enlace de Montecelo | Mar Casal EC

Los vecinos de la zona de Montecelo (Coristanco) reivindican, la falta de información sobre las obras que afectan al enlace 35 de la AG-55, que lleva meses cortado obligando a dar grandes rodeos.

Esta situación afecta a su vida diaria, no solo a nivel personal, sino también laboral, especialmente en sus comercios, que sufren pérdidas debido a que muchas personas que accedían a sus establecimientos desde otras partes de la Costa da Morte ya no tienen facilidades para llegar a Coristanco.

Los vecinos reclaman que la Xunta les informe cuándo podrán utilizar de nuevo al tramo cortado, ya que se sienten abandonados y llevan esperando más de un mes, plazo que se les había prometido. “En un momento de subida de materias primas y de costes salariales brutales, esta situación nos está comiendo la poca ganancia que tenemos o incluso llevándonos a pérdidas”, afirman.

Además, les preocupa la proximidad de la campaña de Navidad, mientras la zona sigue con dificultades para el acceso rodado, lo que también impide que las emergencias puedan llegar rápido, situación que les produce una sensación de aislamiento. También destacan el abundante tráfico en horas punta al cruzar Carballo, provocado por tal circunstancia.