Coristanco

Coristanco acondiciona varios caminos de las parroquias de Ferreira, Agualada y Castro

El proyecto cuenta con un presupuesto de 121.000 euros y se financia con ayuda de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Redacción
20/11/2025 23:26
El Concello de Coristanco informa de que han empezado a ejecutarse los trabajos del proyecto denominado ‘Afirmado e mellora da capa de rodadura en varios camiños das parroquias de Ferreira, Agualada e Castro’, que se enmarca dentro del Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 20025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). 

La actuación cuenta con un presupuesto de 121.172 euros, de los que Agader aporta un total de 85.131 y los restantes 37.362 corren a cargo de las arcas municipales. 

En el proyecto, cuya ejecución corre a cargo de la empresa Construcciones Pociano Nieto, se contempla intervenir en los siguientes espacios: Camiño no Piñeiro (se acondicionará un total de 335 metros), plaza y vial en Ferreira (1.015 metros), Camiño de Xiralda-Agualada (236 metros)) y Camiño de DP-1901 a Lumián 1.195 metros).

