Belén do Campo destaca en Coristanco la apuesta por combatir el impacto paisajístico

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, supervisa las mejoras | Cedida

Belén do Campo, delegada de la Xunta, visitó ayer Coristanco acompañada por el alcalde, Juan Carlos García, para supervisar las actuaciones de corrección de impactos paisajísticos realizadas con dos ayudas, que suman 26.000 euros, concedidas por el Instituto de Estudios del Territorio de Galicia.

Estos apoyos se materializan a través de dos líneas. La primera está destinada a edificios o dependencias de prestación de servicios municipales —como la renovación de fachadas, cubiertas o muros de cierre—, y la segunda a equipamientos como lavaderos, fuentes, palcos de música u hórreos que, por su deficiente estado de conservación o por su configuración, se asocian al feísmo y generan distorsiones en el paisaje natural o urbano. También incluyen otras construcciones o instalaciones municipales destinadas a equipamientos de servicios públicos, como el revestimiento exterior de muros de cierre.

En el caso de Coristanco, el Concello recibió una ayuda para actuar en el centro social de Rececinde y en el muro de A Rocheira, con el objetivo de mejorar su integración paisajística y corregir los impactos visuales que generaban en el entorno.

En el centro social se colocó teja cerámica curva sobre la estructura de fibrocemento existente, además de realizarse labores de limpieza que permitieron solucionar problemas de infiltraciones y adaptar mejor el edificio al entorno. En el muro se efectuó la limpieza y posterior pintado, mejorando su impacto visual y paisajístico.

El municipio recibió también otra ayuda para mejorar la fachada del polideportivo municipal, que permitió realizar tareas de limpieza, repicado de zonas deterioradas, nuevo recebado y el pintado de las tres fachadas con pintura acrílica.

Otras ayudas

La Xunta aprobó este año la concesión de 55 ayudas a concellos para desarrollar 67 actuaciones de corrección de impactos paisajísticos, por un importe total de 1 millón de euros.

En la provincia de A Coruña se ejecutaron 16 intervenciones en 13 concellos. En la Costa da Morte se beneficiaron Coristanco, Muxía y Dumbría, con cinco actuaciones que permitieron seguir extendiendo el “fermosismo” por la comarca.

Estas aportaciones buscan mejorar el estado de edificios y equipamientos municipales en coherencia con los valores del Catálogo de Paisajes de Galicia y con las Directrices de la Paisaje de Galicia.

Las ayudas se financian íntegramente con fondos propios de la Xunta y cubren el 70 % del la inversión subvencionable, con un máximo de 40.000 euros por municipio y un máximo de 20.00 euros por línea. A la hora de realizarse las actuaciones deben aplicarse lo criterios de la Guía de color y materiales y las condiciones de la normativa municipal y sectorial.