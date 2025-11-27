PSdeG de Coristanco acusa al Concello de vulnerar el derecho a la información sobre el pozo del CEIP Canosa-Rus

José Manuel Pérez Abelenda, vocal del PSdeG de Coristanco

El PSdeG de Coristanco denunció la negativa del Gobierno local a entregar documentación sobre el pozo del CEIP Canosa-Rus, alegando que se vulnera el derecho a la información y la transparencia.

Los socialistas habían solicitado actas de recogida de muestras de agua, resultados de analíticas y autorizaciones de los organismos competentes.

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del partido socialista, asegura que la negativa “es contraria a los principios democráticos” y anuncia que reclamarán nuevamente la documentación y plantearán preguntas sobre la legalidad y seguridad del pozo y sus conexiones.