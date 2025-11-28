Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

El alcalde de Coristanco acusa al grupo socialista de “sementar bulos e incertezas”

García Pose niega que se pusiera en riesgo la salud de los escolares de A Canosa-Rus cuando hubo problemas con el agua en el colegio

Redacción
28/11/2025 22:58
Imagen del colegio de A Canosa-Rus
Imagen del colegio de A Canosa-Rus
EC
La aprobación de un reglamento de control de horarios para el personal laboral del Concello fue el asunto más relevante del pleno ordinario de esta semana, que fue aprovechado por el alcalde, Juan Carlos García Pose, para salir al paso de las acusaciones realizadas por el grupo socialista al respecto de la incidencia en el abastecimiento de agua suscitada en el CEIP A Canosa-Rus y de los problemas provocados por las pluviales en una  vivienda de Lume de Suso. 

El regidor acusó al grupo municipal del PSOE de hacer afirmaciones que “non se corresponden ca realidade en ningún dos casos”. 

En relación a la problemática vivida en el colegio, explicó que el 9 de septiembre el centro educativo comunica al Concello que el agua, que procede de una traída vecinal, llega con poca presión, lo que afecta a los aseos de la planta alta. 

La respuesta del ente local sería la de disponer personal para suministrar agua a dichos aseos y proporcionar agua embotellada al colegio, “salvo ao comedor, que xa o fai o propio colexio”. 

El Concello, una vez analizadas las distintas alternativas, encargó a una empresa especializada la apertura de un pozo de barrena, que se pondría en funcionamiento el 27 de septiembre “para uso exclusivo dos aseos, advertindo con carteis sobre a non potabilidade da auga nos aseos”. 

El 21 de octubre la empresa Espina y Delfín tomó una muestra para determinar los parámetros microbiológicos y químicos, indicando que esa analítica deberá repetirse tres meses más tarde. 

Cuando se disponga de esos resultados, explica Juan Carlos García, el Concello adoptará la solución más adecuada para garantizar la potabilidad del agua, pese a que el pasado 10 de noviembre se constató que el colegio vuelve a abastecerse de la traída vecinal. 

Por todo ello, el mandatario coristanqués acusa al portavoz socialista de mentir “cando afirma que existen ou existiron riscos para a saúde dos nenos ou que que existen indicios de insalubridade. E moi triste que o PSOE de Coristanco pase o tempo en sementar buelos e/ou incertezas, cando os esforzos deberían encamiñarse a un traballo conxunto para contribuír á mellora da calidade de vida dos veciños”.

 En lo tocante a las obras realizadas para desviar pluviales en Lume de Suso que afectaron a una vivienda, el alcalde señala que tras tener conocimiento del problema, personal municipal constató que el mismo estaba provocado por las pluviales de la AC-552 en contextos de fuertes lluvias. 

Por ello, se actuó limpiando 175 metros de cuneta de la vía municipal para que esas aguas discurriesen hacía el Rego de Gatos y, paralelamente, se solicitó a Augas de Galicia que subsanase las deficiencias del drenaje transversal en la vía autonómica (AC-552), origen del problema.

El pasado jueves llegaría la autorización de la AXI para las obras de derivación de los caudales ordinarios a la cuneta del margen derecho, aunque en una visita realizada a la vivienda afectada se comprobó que el problema obedecía también a que está obstruido el cauce del Rego de Gastos.

Reglamento de control horario

En relación al novedoso Reglamento de control horario aprobado el jueves con el voto en contra de los socialistas, desde el gobierno local explican que previamente se sometió a la consideración de la Mesa de negociación sindical sin que ninguno de sus miembros se pronunciase en contra. 

Los socialistas consideran que la normativa impone un sistema “excesivamente burocrático, sancionador e carente de flexibilidade, con graves consecuencias para a motivación do persoal e a calidade do servizo”, por lo que proponían redactar un texto alternativo.

