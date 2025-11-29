El Concello de Coristanco invierte más de 160.000 euros en su red de locales sociales

El centro social de Agualada está emplazado en el edificio de las antiguas escuelas EC

El Concello de Coristanco acaba de adjudicar a la empresa Construcciones González y González un proyecto en el que se contempla la realización de distintas actuaciones de mejora en un total de ocho locales sociales de otras tantas parroquias del municipio, concretamente en las de Cereo, Valenza, Xaviña, Seavia, Oca, Rececinde, Cuns, Couso y Agualada.

La inversión prevista, con impuestos, supera ligeramente los 162.000 euros y la firma adjudicataria dispondrá de un plazo de cuatro meses para completar los trabajos de mejora previstos.

El centro social de Cereo está emplazado en el lugar de Pousada. Se trata de un edificio aislado cuya planta baja alberga una sala de usos múltiples en la que se colocó recientemente tarima, un almacén y la zona de baños.

Las actuaciones previstas pasan por instalar aislamiento térmico en el falso techo para mejorar el confort de los usuarios de la instalación. También se colocará tarima en la zona que falta tanto de la sala multiusos como del almacén.

El local vecinal de Valencia, situado en Castrobó, es uno de los que presenta problemas de filtración de humedades en la fachada.

Para solventarlos se realizará una zanja perimetral, se instalará un drenaje y unas correas de hormigón pretensado delimitando la zona y rellenándola con grava para habilitar una especie de acera que permita separar la edificación del terreno natural.

Para las fachadas se apostará por un sistema Sate de 5 centímetros de grosor. También se limpiará y se repondrán las tejas deterioradas en la cubierta.

En el interior se colocará tarima vinílica y se pintarán paredes y techos de la sala de usos múltiples.

El local de la parroquia de Xaviña es otro de los afectados por las humedades, por lo que aquí también habrá que realizar una zanja perimetral con drenaje para separar la construcción del terreno.

También se instalará Sate en las fachadas, además de sustituir las carpinterías exteriores de aluminio y ampliar los huecos en el alzado lateral derecho para dotar de más luminosidad al interior.

Por último, se reparará la cubierta y se instalarán canalones y bajantes. En el interior se colocará tarima.

En el centro social de Seavia se sustituirá asimismo la plaqueta existente por tarima para hacer más confortable la construcción y se pintarán los techos y paredes de la planta alta (usos múltiples) y de la baja (sala polivalente, office y aseo).

Las mejoras a acometer en el local vecinal de Oca consistirán en el pintado de las fachadas y de los vuelos de la cubierta.

De igual forma, se recolocarán los adoquines de cemento que se encuentran levantados o en mal estado en la acera que bordea el inmueble.

El centro social de la parroquia de Rececinde se ubica en el lugar de Cuca y consta de planta semisótano (zona de almacén, trastero y aseo) y planta baja (sala polivalente, oficina, office, almacén y aseos). En este caso se efectuará un recrecido de 6 centímetros para la posterior colocación de baldosa cerámica de gres antideslizante tanto en la terraza de la planta semisótano como en el almacén exterior al que se accede desde dicha terraza.

El espacio vecinal de Agualada se emplaza en un lateral de la primera planta del edificio de las antiguas escuelas, en el que también se ha habilitado una Casa do Maior.

Las actuaciones en este caso consistirán en la colocación de un zócalo de 1 metro de alto en el vestíbulo, de un trasdosado en parte de las paredes interiores del loca social que dan a la calle Manuel Abelenda y en el vestíbulo de la zona de escalera por encontrarse en mal estado con desconchados y marcas de humedades.

Por último, se pintarán las paredes y techos del local y del vestíbulo.

En la parroquia de Cuns está previsto reparar la cumbrera de la cubierta, además de colocar vierteaguas en las carpinterías exteriores, realizar nuevas rejillas de ventilación en la planta bajo cubierta, colocación de canalones y bajantes, sustitución de las puertas interiores y pintado de paredes y techos.

Por último, en la parroquia de Couso se eliminará el porche de la construcción para ampliar la sala de servicios múltiples, se colocará Sate en la parte frontal y en un lateral, se pintarán techos y paredes interiores, etcétera.