Más de dos millones de euros permiten llevar el saneamiento al 60% de la población de Coristanco

Una de las infraestructuras de saneamiento ejecutadas por el Ayuntamiento de Coristanco Cedida

Más de dos millones de euros en inversiones han permitido al Concello de Coristanco extender el servicio de saneamiento a cerca del 60% de la población del municipio, lo que supone dar cobertura a más de 3.000 vecinos tras más de una década de carencias estructurales en esta materia. Desde el gobierno local subrayan que se trata de un servicio “esencial” y recuerdan que hasta el año 2019 el municipio carecía de una estrategia definida para la gestión del saneamiento.

La situación de partida estaba marcada por una planificación inexistente, con más de 40 puntos de vertido sin depuradora operativa ni autorización administrativa. Existían tuberías con vertidos directos a los ríos, instalaciones localizadas en fincas privadas sin permiso y una ausencia total de regularización administrativa, lo que derivaba en sanciones continuadas por parte de Augas de Galicia. Ante este escenario, el Concello decidió priorizar de forma progresiva las inversiones en depuración y redes.

Desde 2020

El primer paso se dio en el año 2020 con la puesta en funcionamiento de la estación depuradora de Portoquintáns, que dio servicio a unas 600 personas. En 2022 entró en funcionamiento la EDAR de Vilaverde, con una capacidad similar. Un año después, en 2023, se construyó la depuradora de San Paio, que presta servicio a 700 habitantes, y se realizaron actuaciones de mejora en las instalaciones de Conles, Canal, Miñata y Currás, beneficiando a más de 800 personas.

Ya en 2024 se destinó una nueva inversión para la puesta en marcha de la EDAR de Traba. Durante 2025 se incorporaron dos nuevas depuradoras, una en A Varela, en la parroquia de Traba, y otra en Piñeiro, en Ferreira, que dan servicio a cerca de un centenar de vecinos. Este mismo año se licitaron además nuevas instalaciones en Nogueira, Rodeiro y Podrizo, junto con un bombeo en Carantos, ampliando la cobertura a otros 250 habitantes.

El conjunto de estas actuaciones ha supuesto una inversión superior al millón de euros solo en instalaciones de tratamiento. De forma paralela, el Concello coristanqués ejecutó redes separativas en distintos núcleos del municipio, imprescindibles para el correcto funcionamiento de las depuradoras, y adquirió parcelas en diferentes puntos para regularizar el servicio y garantizar la legalidad de las infraestructuras.

En la actualidad, el Ayuntamiento trabaja en el contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como en la elaboración de analíticas periódicas y su remisión a la administración autonómica.

De cara a 2026, el gobierno local prevé ejecutar cinco nuevos proyectos de saneamiento en Verdes, Costa do Carrizal, Rabadeira, el Parque Empresarial y Vieite, con los que se pretende dar servicio a otros 950 habitantes mediante una inversión prevista de más de un millón de euros. El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, destacó que el saneamiento es “una prioridad absoluta” y recordó que, aunque se trate de obras soterradas y poco visibles, resultan fundamentales para la calidad de vida y la protección del medio ambiente.