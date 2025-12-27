Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

El PSOE coristanqués sigue reclamando la documentación de la incidencia con el agua en el CEIP Canosa-Rus

El grupo opositor acusa al alcalde de falta de transparencia y le exige una rectificación pública

Manuel Froxán Rial
27/12/2025 22:13
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
EC
La incidencia suscitada en el CEIP Canosa-Rus a principios del pasado mes de septiembre, inicialmente por la falta de presión del agua en los aseos del colegio, sigue dando que hablar. 

El asunto generó controversia en el pleno ordinario del mes de noviembre, que el alcalde, Juan Carlos García aprovechó para responder al grupo socialista, que le había acusado antes de poner en riesgo la salud del alumnado. 

El regidor, además de dar su versión de los hechos, contraatacó y acusó al PSOE de “sementar bulos e incertezas”. 

Ahora, un mes después, los socialistas vuelven a la carga y le atribuyen al primer edil “falta de transparencia ao negarse a entregar a documentación solicitada polo rexistro”. 

El portavoz de la formación, José Manuel Pérez Abelenda, señala que el equipo de gobierno “leva semanas incumprindo deliberadamente a súa obriga de facilitar os informes requeridos e as analíticas reclamadas, y afirma que tal actitud “non é un simple retraso administrativo, é opacidade consciente, un intento evidente de impedir que se coñeza a realidade dos feitos”. 

Pérez Abelenda considera asimismo que “é o alcalde quen sementa incerteza, non a oposición... A oposición non inventa nada, limítase a pedir responsabilidades e documentación oficial, e quen sementa incerteza é quen a esconde”, añade. 

El edil dice también que los socialistas no aceptan lecciones de colaboración “por parte de quen bloquea o traballo institucional” y censura que “o alcalde reclame traballo conxunto mentres nega información... Non hai colaboración posible con quen actúa deste xeito, xa que a colaboración constrúese con transparencia e responsabilidade, non con mentiras e propaganda”. 

Por todo ello, desde el grupo socialista exigen la entrega “inmediata e íntegra” de toda la documentación solicitada al respecto de la crisis del agua que se vivió a principios del presente curso en el citado colegio coristanqués, “incluidas as actas de toma de mostras, os resultados das analíticas e os permisos dos distintos organismos competentes para a realización dun pozo no patio do CEIP Canosa Rus”. 

También le piden a Juan Carlos García “unha rectificación pública das acusacións falsas vertidas contra o portavoz socialista e o fin de estratexia de ocultación e confrontación”. 

El grupo opositor entiende que “a cidadanía merece coñecer a verdade, non unha versión manipulada dos feitos”. 

Así las cosas, José Manuel Pérez Abelenda finaliza insistiendo en que “seguiremos reclamando a información que o alcalde pretende agochar e actuaremos con firmeza para garantir que os veciños e veciñas de Coristanco teñan acceso á verdade".

El regidor niega que se pusiese en riesgo la salud de los escolares del centro

Tras el pleno de noviembre el regidor ofreció su versión de los hechos.

Según García Pose, fue el 9 de septiembre cuando el colegio contactó con el Concello para informar de que el agua, que procede de una traída vecinal, llegaba al centro con muy poca presión, dejando sin servicio a los aseos de la planta alta. 

Desde el Ayuntamiento se envió personal para que suministrase agua a los baños, al tiempo que proporcionaban agua embotellada al CEIP, excepto al comedor porque de ello ya se encarga el colegio con sus propios recursos.

 A partir de aquí y una vez analizadas todas las alternativas, fue cuando se ordenó abrir un pozo de barrena en el patio, que empezaría a funcionar el 27 de septiembre y se emplearía para uso exclusivo de los aseos, advirtiendo con carteles de que el agua en los mismos no era potable. 

El 21 de octubre se tomó una muestra para realizar una analítica microbiológica y química, analítica que, según el alcalde, deberá repetirse a los tres meses. 

Según Juan Carlos García, tan pronto se disponga de esos resultados se adoptará la mejor solución para garantizar la potabilidad del agua en el centro, pese a que desde el 10 de noviembre vuelve a abastecerse de la citada traída vecinal.

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, durante una sesión plenaria
El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, durante una sesión plenaria
EC
