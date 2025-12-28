Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Dos heridos en Coristanco y otro en Ponteceso en sendos accidentes de tráfico

Efe
28/12/2025 11:54
Imagen de archivo de un accidente de tráfico en Santa Comba
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Dos personas han resultado heridas en una colisión frontolateral entre dos coches en la tarde del sábado en Coristanco, por lo que fueron trasladadas al hospital. Ya en la madrugada, una salida de vía en Ponteceso obligó a los servicios de emergencia a forzar la puerta del coche para ayudar a salir al conductor, que había chocado contra una farola y fue trasladado a un centro médico por precaución.

En el caso del accidente en Coristanco, se produjo alrededor de las 20.00 horas del sábado en la DP-1912, en el punto kilométrico 3, a su paso por la parroquia de Traba. En ese momento, un particular contactó con el 112 Galicia y alertó de un accidente en el que podría haber personas atrapadas.

Uno de los vehículos siniestrados en el accidente en la AC-418 entre Carballo y Malpica.jpg

Seis personas heridas, cinco de ellas excarceladas, tras colisionar dos vehículos en Carballo

Más información

Los equipos de emergencia confirmaron que se trató de una colisión frontolateral entre dos vehículos. Los mismos se encargaron de liberar a uno de los conductores, que había quedado atrapado debido a la deformación de un lateral del vehículo y la presencia de otro turismo impactado en el lado contrario, según detalla el 112 Galicia. Finalmente, dos personas fueron trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Un herido en Cabana tras chocar dos coches, uno de ellos que circulaba en dirección contraria

Más información

En el operativo participaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Bergantiños, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.

Más tarde, ya entrada la madrugada, los servicios de emergencia tuvieron que forzar una de las puertas de un coche para facilitar la salida de su conductor, que había sufrido una salida de vía en Ponteceso. Después, fue trasladado por el personal sanitario a un centro médico por precaución.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 03.20 horas por parte del GES de Ponteceso, que a su vez había sido alertado por un particular de un accidente de tráfico ocurrido en la rúa da Vereda, en la parroquia de Tella, hacia donde se desplazaban los efectivos.

Tres personas heridas en un accidente en Soandres

Más información

Asimismo, la sala de operaciones dio aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Según la información facilitada por los equipos desplazados, el siniestro consistió en una salida de vía que llevó al coche a chocar contra una farola.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La corporación de Carballo reunida en una de sus últimas sesiones

Carballo aprobará hoy el presupuesto más alto de su historia con 6,3 millones de euros en inversiones reales
A. Pérez Cavolo
Daños en el cartel informativo de la playa de Balarés

Los temporales causan varios daños en las infraestructuras de la playa de Balarés
Redacción
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio

El CPI de Zas y el IES de Baio ganan los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas
Manuel Froxán Rial
La feria carballesa estuvo de lo más concurrida

Animadas ferias en Carballo y Cee
Redacción