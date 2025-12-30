El Concello de Coristanco refuerza el cuadro de la Policía Local con la incorporación de un nuevo agente

El alcalde de Coristanco y el nuevo agente posando ante la fachada del consistoio Cedida

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García dio este martes la bienvenida, además de felicitarlo por la toma de posesión de su cargo en prácticas, a Alejandro Rodríguez, nuevo agente de la Policía Local.

Su incorporación se enmarca en el proceso iniciado por el Ayuntamiento para cubrir las plazas vacantes en el cuerpo policial, motivadas por jubilaciones y desplazamientos.

Ello derivó en la aprobación de la correspondiente oferta pública de empleo y la delegación del proceso selectivo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

Una vez superado este proceso, los aspirantes pudieron escoger destino. Alejandro Rodríguez, tras tomar posesión como funcionario en prácticas, comenzará el 2 de enero un periodo de seis meses de formación en la Agasp, al que seguirán tres meses de prácticas en el propio municipio coristanqués.

A partir de aquí, se procederá a su nombramiento como funcionario de carrera.

El regidor destacó que de esta forma se da un paso muy importante para la normalización y recuperación del servicio de Policía Local