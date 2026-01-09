Belén do Campo y el alcalde de Coristanco analizan las vías de colaboración para 2026

El alcalde de Coristanco Juan García y Belen do Campo, reunidos este viernes MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, en la que ambos analizaron las principales necesidades del municipio y las posibles líneas de colaboración entre la Administración autonómica y el Concello de cara a este nuevo año.

El encuentro sirvió para repasar distintas cuestiones de interés local, con especial atención a las políticas sociales y a las ayudas autonómicas ya convocadas o previstas para los próximos meses. Durante la reunión se puso en valor el funcionamiento de las tres Casas do Maior con las que cuenta actualmente Coristanco, un recurso de atención diurna destinado a personas mayores que todavía dispone de plazas libres y que está teniendo, según destacó la delegada de la Xunta, una excelente acogida entre la población.

Belén do Campo subrayó que se trata de un servicio de cuidado personalizado, cercano y adaptado a las necesidades de las personas usuarias, que les permite permanecer en su entorno habitual y cerca de sus hogares. Coristanco dispone de tres centros de este tipo, dos situados en la parroquia de Erbecedo y uno en Agualada. La representante del Gobierno gallego recordó que las Casas do Maior son un modelo pionero en Galicia, puesto en marcha en el año 2018, y que se financia íntegramente con fondos autonómicos, siendo totalmente gratuito para las familias.

Según explicó, esta iniciativa forma parte del compromiso de la Xunta de acercar servicios de proximidad a las personas mayores, favoreciendo que puedan vivir esta etapa de su vida donde y como prefieran, al tiempo que se refuerza la atención social en el medio rural. En el transcurso del encuentro, Belén do Campo y Juan Carlos García también repasaron distintas líneas de ayudas autonómicas que ya se están convocando como anticipo de gasto.

Entre ellas figuran los obradoiros de empleo, orientados a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, así como diversas subvenciones vinculadas al ámbito medioambiental, como las destinadas a la protección de los animales de compañía o a la conservación de árboles singulares.

Asimismo, se abordaron otras convocatorias de interés para el municipio, como las ayudas para actuaciones de embellecimiento dirigidas a particulares, las destinadas a la adquisición de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, conocidas como Eurotaxi, así como subvenciones para taxis de emisiones cero o con etiqueta eco.

También se analizaron las líneas de apoyo para la cofinanciación de proyectos de prevención de conductas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades o agrupaciones de municipios. El encuentro permitió, además, revisar otras necesidades del Concello de Coristanco y estudiar posibles vías de cooperación de cara al futuro.

Belén do Campo destacó la importancia de mantener un diálogo continuo y fluido con las administraciones locales, señalando que conocer de primera mano la realidad y las demandas de cada municipio resulta fundamental para diseñar proyectos eficaces que repercutan directamente en el bienestar de la ciudadanía.