El ‘Durmindo entre contos’ de Coristanco ofrece una noche mágica para los más pequeños

Los niños viendo la película navideña| cedida EC

El Concello de Coristanco celebró el pasado 26 de diciembre la primera edición de la iniciativa ‘Durmindo entre contos’, un espacio lleno de magia, música, cuentos y luces suaves donde los pequeños de 6 a 12 años del municipio vivieron una experiencia única: una pernocta mágica entre libros en la Biblioteca Municipal.

Los más pequeños disfrutaron de un compendio de actividades diseñadas para emocionar, sorprender y crear recuerdos inolvidables. La jornada comenzó con la actuación de Francisco Castro, un concierto familiar de cuentos y canciones de Navidad, que también pudieron disfrutar las familias.

Tras la cena, los pequeños asistieron a la obra de teatro de títeres y sombras de K’Paparota, una experiencia visual y sensorial que dejó fascinado a todo el grupo. Antes de dormir entre cuentos y pasar una noche mágica en la biblioteca, disfrutaron de una película navideña. Al día siguiente, y antes de regresar a casa, recargaron energías con un almuerzo.

El Concello agradeció “a todas as familias pola confianza e pola gran acollida que tivo esta iniciativa”, así como “a todas as persoas que fixeron posible esta primeira edición de ‘Durmindo entre Contos’”.