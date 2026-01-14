Mi cuenta

Coristanco

El IV Foro Empresarial Lácteo de Fonteboa comienza el miércoles de la próxima semana

Las jornadas complementarias se celebrarán el día 28 de enero y el 4 de febrero

Manuel Froxán Rial
14/01/2026 19:33
Imagen correspondiente a la edición del pasado año
Imagen correspondiente a la edición del pasado año
Mar Casal
El Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa de Coristanco tiene todo dispuesto para la cuarta edición de su Foro Empresarial Lácteo, un encuentro clave para ganaderos, técnicos, alumnado y profesionales del sector que quieran mejorar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad de sus granjas. 

El programa se pone en marcha el próximo miércoles, día 21 de enero, en el salón de actos del Edificio Multiusos de Coristanco, inmueble que también acogerá las distintas ponencias de las dos jornadas complementarias, a celebrar el miércoles 28 de enero y el miércoles día 4 de febrero. 

La jornada inaugural alzará el telón a las 10.15 horas con la recepción de los participantes, para dar paso quince minutos más tarde al acto de bienvenida en el que intervendrán el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, y el director de Abanca Agro, Jesús Combarro Pereira. 

A las 10.45 horas José Manuel Andrade Calvo, director de la Fundación Juana de Vega, hablará sobre el tema ‘O sector lácteo, vertebrador do rural galego”. 

La inauguración oficial será a las 12 horas con la presencia de María José Gómez Rodríguez, conselleira de Medio Rural. 

A continuación, se abordará la cuestión ‘Análise interna da granxa: Xestión económica, xestión ambiental, deseño da estratexia, obxectivos e protocolos de traballo’, con el veterinario y empresario ganadero José Manuel Fiz Benito actuando de coordinador. 

La mañana culminará con Jesús Combarro Pereira, director de Abanca Agro, hablando de la situación financiera de las granjas de leche en Galicia. 

Tras el ‘xantar’ la jornada inaugural culminará a las 15.30 horas con un coloquio sobre ‘A PAC dentro do novo marco financieiro plurianual da Comisión Europea” en el que también participará Juan José Cerviño, director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria. 

La segunda jornada del día 28 de enero girará en torno al ‘Análise dos factores externos para a toma de decisións’ mientras que ‘Oportunidades para a sostibilidade rural’ es el lema escogido para ilustrar el contenido de la jornada de cierre. 

Todas las personas interesadas en asistir para aprender, compartir experiencias y ayudar a construir un rural más fuertes y sostenible, pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en el cartel anunciador.

