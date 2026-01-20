La comunidad de usuarios de agua de Bormoio culmina el proceso de legalización

Junta directiva de la comunidad de usuarios de agua de Bormoio Cedida

La comunidad de usuarios de agua de Bormoio ha conseguido culminar con éxito el proceso de legalización, aunque para ello han tenido que transcurrir tres años.

Según se recoge en el Diario Oficial de Galicia del pasado miércoles, Augas de Galicia le concede el aprovechamiento de un caudal de 32.035,35 metros cúbicos al año procedente de dos captaciones distintas, de tres fuentes situadas en el lugar de O Vilar, en la parroquia de Couso, y otra del río da Furoca, al que se recurre en situaciones de fuerte sequía.

El proceso que ahora culmina requirió de una ardua tramitación y también obligó a acometer mejoras importantes en las instalaciones, al punto de que la comunidad de usuarios cifra en 20.000 euros el desembolso realizado, al tiempo que destaca la importante ayuda recibida tanto del Concello de Coristanco como de la Comunidad de Montes de Bormoio.

Para poder solicitar a la administración hidráulica la concesión del referido caudal, hubo que empezar a principios de 2023 por constituir la propia comunidad de usuarios y aprobar sus estatutos.

De forma paralela se empezaron a acometer las mejoras exigidas por la Consellería de Sanidade, que en una analítica de metales detectó una elevada presencia de gas radón en el agua, de la que se abastecían tanto buena parte de los vecinos como el propio colegio de Bormoio.

La solución pasó por abrir huecos de ventilación en el depósito, situado detrás del polideportivo de Agualada.

Bastante más caro saldrá bajar los niveles de aluminio que también están por encima de los normales.

En este caso, a la comunidad de usuarios no le quedará más remedio que adquirir una máquina especializada cuyo coste se sitúa en torno a los 24.000 euros.

Sanidade también obligó a introducir otras mejoras como un sistema de clorado automatizado en lugar del manual que se venía utilizando hasta entonces, además de imponer la utilización de cloro homologado para las labores de desinfección.

Ahora la entidad de usuarios también está obligada a realizar análisis bacteriológicos diarios y a subir los resultados al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), en el que también deben registrarse posibles averías, incidencias de clorado o episodios de turbidez, entre otros datos.

Otra de las exigencias es la de realizar un mínimo de cuatro analíticas completas (análisis físico, químico y microbiológico) al año.

La admnistración hidráulica mandó colocar asimismo contadores tanto a la entrada como a la salida del depósito para saber el agua que entra y la que se consume, a fin de corregir posibles situaciones de despilfarro.

Junta directiva

Un total de siete vecinos conforman la junta directiva de la comunidad de propietarios: Alfredo Lema García, José Rodríguez Conde, José Varela Muñiz, Antonio Facal Domínguez, Jesús López Pazos, Ana González Abelenda y Manuel Reborido Facal.

El presidente es Alfredo Lema al que se debe en buena parte que la comunidad de usuarios haya llegado hasta aquí, toda vez que durante muchos años estuvo en solitario al frente de la misma.

En el mandato que ahora termina, él y sus compañeros de junta, además de encargarse del proceso de legalización, han promovido mejoras importantes.

Con la inestimable colaboración del Concello de Coristanco se ha procedido a acondicionar los accesos hasta las tres fuentes de las que se abastecen, además de proteger esos manantiales y vallarlos con malla metálica.

Ahora quieren adecentar también la segunda captación situada en el río da Furoca, en donde existen tres grandes balsas, dotadas con otros tantos sistemas de filtrado, que fueron acondicionadas hace tiempo por el Concello de Coristanco pero que han quedado abandonadas.

Se trata de una alternativa que se usa sobre todo en épocas de sequía, motivo por el que también solicitaron su aprovechamiento a Augas de Galicia.

El hecho de culminar de forma exitosa el proceso de legalización, va a permitir a la Comunidad de usuarios de agua de Bormoio poder concurrir a la convocatoria de subvenciones, con las que se aspira a conseguir ayudas para cofinanciar esas y otras mejoras proyectadas.

Sobre todo ello informará la junta directiva en la asamblea que van a convocar para el próximo mes de febrero, que también será aprovechada para hacer un reconocimiento a la impagable labor realizada por el presidente, Alfredo Lema García.