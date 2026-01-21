Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

Medio Rural destaca en Coristanco el peso del sector lácteo gallego

El Foro Empresarial iniciado ayer continuará los días 28 de enero y 4 de febrero con nuevas jornadas de debate

Redacción
21/01/2026 20:29
José Balseiros, Juan Carlos García, Jesús Combarro y Luis García, ayer en el acto inaugural del foro | mar casal
José Balseiros, Juan Carlos García, Jesús Combarro y Luis García, ayer en el acto inaugural del foro | mar casal
EC
Coristanco inauguró ayer el IV Foro Empresarial Lácteo, organizado por la EFA-Fonteboa y el Concello, en el que a lo largo de tres jornadas se analizan la viabilidad y eficiencia en la producción de leche y la sostenibilidad territorial. 

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta, José Balseiros, inauguró el foro en el edificio de Servizos Múltiples, junto al alcalde, Juan Carlos García Pose; el director de Fonteboa, Luis García; y Jesús Combarro, director de Abanca Agro.

Balseiros destacó el potencial del lácteo dentro del sector agroganadero gallego, que representa el 42% del leche que se obtiene en España. También explicó las líneas de apoyo con las que cuenta su departamento para el sector en Galicia. 

Entre ellas, subrayó las destinadas a planes de mejora en las explotaciones, que favorecen principalmente aquellas dedicadas a la actividad ganadera; las de incorporación de jóvenes, en las que destacan beneficiarios ligados a las granjas de vacuno de leche; o las de transformación y comercialización de productos agrarios; un 40% de estas ayudas se destinan a industrias del sector lácteo. 

Referido a esto, la Consellería do Medio Rural ha convocado las ayudas para la transformación y comercialización de productos agrarios, que este año cuentan con un presupuesto de 19 millones de euros hasta 2028.

Los interesados en obtener una subvención para financiar tanto inversiones para la construcción y reforma de inmuebles como para la compra de maquinaria, equipos nuevos o programas informáticos, entre otros, tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 16 de febrero.

La primera jornada del foro se centró en el análisis interno de la empresa y las charlas corrieron a cargo de Jesús Combarro así como de José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega; el veterinario y empresario Juan Manuel Fiz; y del director de Política Agraria Común (PAC) y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño. Este último habló sobre la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea. 

Informó de la propuesta existente en esta materia y explicó la posición de la Xunta, rechazando en reiteradas ocasiones la propuesta de la PAC a partir de 2028, por suponer un recorte de fondos, postura que también defendió ante el Ministerio de Agricultura y en Bruselas. Indicó que se estima que esta reducción será más de un 20%, lo que supondría unos 80 millones de euros anuales menos para el rural gallego.

 La propuesta conlleva la pérdida de fondos y de los dos pilares diferenciados que no solo blindan las ayudas directas, si no también los de desarrollo rural. 

Por eso, el 26 de enero tendrá lugar la primera reunión de comisión de trabajo de la nueva PAC en la que se elaborará un documento en defensa de una PAC fuerte y dotada con los recursos suficientes para apoyar el sector. Esta jornada fue la primera de un foro que continuará el próximo 28 de enero y se clausura el 4 de febrero. 

