EFA Fonteboa organiza la semana próxima una nueva edición de sus Xornadas de Fruticultura

El IV Foro Empresarial Lácteo se retoma hoy en el Multiusos coristanqués luego de la jornada inicial del pasado día 21 Mar Casal

La EFA Fonteboa de Coristanco mantiene abierta la posibilidad de inscripción en las Xornadas de Fruticultura que se impartirán la próxima semana, concretamente desde el jueves día 5 de febrero al sábado 7.

La jornada del jueves se abrirá a las 11.30 horas con una charla sobre la fruticultura en Galicia, su situación actual, tendencias y oportunidades.

Como ponente intervendrá Xosé Antonio Meixide, del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.

Una hora después se expondrán casos prácticos sobre plantaciones para identificar carencias, enfermedades y tratamientos.

En horario de tarde se impartirán obradoiros prácticos sobre cuidados y tratamientos de frutales.

El viernes se darán orientaciones para la poda de kiwis, manzanos y perales, completándose la jornada con obradoiros prácticos de poda.

El sábado día 7 seguirán los talleres prácticos sobre poda e injertos a partir de las 10 horas y a las 2 de la tarde se clausurarán las jornadas.

La cuota de inscripción es de 30 euros (20 si son socios de Fonteboa). Para más información se puede llamar al 981 733 051.

Foro lácteo

Por otra parte, a las 11.00 de este miércoles se reanuda en el Multiusos de Coristanco el contenido del IV Foro Empresarial Lácteo de Fonteboa, que en esta segunda y penúltima jornada estará centrado en el análisis de los factores externos.

Como colofón habrá un coloquio sobre la viabilidad de las plantas de biogás en las granjas gallegas (15.30 horas).