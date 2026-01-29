Coristanco cuenta con una nueva agrupación musical, la Coral Polifónica Santa Marta de Traba

Local social de Oca, en donde tendrá lugar la presentación a las 20 horas de este viernes Archivo

El ámbito cultural de la comarca de Bergantiños cuenta con un nuevo activo, toda vez que este viernes se presenta de manera oficial la Coral Polifónica Santa Marta de Traba, en Coristanco.

El acto, que servirá también para efectuar el primer ensayo, se llevará a cabo en el local social de Oca, a partir de las 20 horas.

La nueva coral coristanquesa surge fruto del esfuerzo y la ilusión de una junta directiva comprometida con la cultura local.

El grupo impulsor lo forman José Espasandín Vilanova, José María Pensado Plágaro, María del Carmen Silvarredonda Rial, Cristina Pérez Iglesias, Jorge López Álvarez y José Pérez Ríos.

Todo ellos decidieron unirse con el fin de crear un espacio en el que la música sea el hilo conductor. Para llevar la batuta de la cora, la directiva confió en Xairo Campos Blanco, quien aportará su experiencia en el panorama musical y en la gestión de corales.

Es miembro de la directiva de la Federación Coral Galega por lo que la nueva agrupación musical está en buenas manos.

Los promotores de la entidad inciden en que el objetivo prioritario es formar una gran familia y hacen un llamamiento a la participación vecinal.

El acto de este viernes es de carácter abierto y supone una buena ocasión para sumarse al proyecto. Al final del mismo habrá pinchos y fiesta de confraternización