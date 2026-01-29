Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Coristanco cuenta con una nueva agrupación musical, la Coral Polifónica Santa Marta de Traba

La nueva entidad se presenta en sociedad en el local social de Oca en un acto abierto a toda la ciudadanía de Coristanco

Manuel Froxán Rial
29/01/2026 21:45
Local social de Oca, en donde tendrá lugar la presentación a las 20 horas de este viernes
Local social de Oca, en donde tendrá lugar la presentación a las 20 horas de este viernes
Archivo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El ámbito cultural de la comarca de Bergantiños cuenta con un nuevo activo, toda vez que este viernes se presenta de manera oficial la Coral Polifónica Santa Marta de Traba, en Coristanco. 

El acto, que servirá también para efectuar el primer ensayo, se llevará a cabo en el local social de Oca, a partir de las 20 horas. 

La nueva coral coristanquesa surge fruto del esfuerzo y la ilusión de una junta directiva comprometida con la cultura local. 

El grupo impulsor lo forman José Espasandín Vilanova, José María Pensado Plágaro, María del Carmen Silvarredonda Rial, Cristina Pérez Iglesias, Jorge López Álvarez y José Pérez Ríos. 

Todo ellos decidieron unirse con el fin de crear un espacio en el que la música sea el hilo conductor. Para llevar la batuta de la cora, la directiva confió en Xairo Campos Blanco, quien aportará su experiencia en el panorama musical y en la gestión de corales. 

Es miembro de la directiva de la Federación Coral Galega por lo que la nueva agrupación musical está en buenas manos. 

Los promotores de la entidad inciden en que el objetivo prioritario es formar una gran familia y hacen un llamamiento a la participación vecinal.

 El acto de este viernes es de carácter abierto y supone una buena ocasión para sumarse al proyecto. Al final del mismo habrá pinchos y fiesta de confraternización

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Charla Carracedo sobre genoma humano

Ángel Carracedo llena el Pazo da Cultura carballés para hablar sobre el genoma humano
Redacción
Inauguración Cash Record de Cee

Abre sus puertas el nuevo Cash Record de Cee, ubicado en el parque empresarial
Rosa Balsa Silveira
Instituto Carballo

Confirmada la condena de dos años y medio de cárcel por un manotazo mortal en Carballo
Redacción
Policía Local A Coruña

Detenido el carballés ‘Japito’ conduciendo con el carné retirado hasta 2051
Redacción