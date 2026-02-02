La Xunta refuerza su apoyo al cultivo de patata en Coristanco y a mejorar los caminos

El alcalde de Coristanco y la conselleira de Medio Rural Cedida

La Xunta reafirmó su respaldo al sector agrario de Coristanco, y en especial al cultivo de la patata, tras la reunión mantenida en Santiago entre la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde del municipio, Juan Carlos García. El encuentro sirvió para avanzar en la colaboración entre ambas administraciones con el objetivo de seguir impulsando un producto que sitúa a Coristanco como uno de los principales referentes de Galicia en este ámbito.

Durante la reunión se puso en valor el peso que tiene el cultivo de patata en la economía local y la necesidad de mantener líneas estables de apoyo tanto a la producción como a su promoción. En este contexto, se destacó la importancia de iniciativas como la Festa da Pataca, que este año alcanzará su 43 edición y en cuya organización viene colaborando la Consellería do Medio Rural como escaparate del sector y elemento dinamizador del rural. Además del respaldo a la producción agrícola, ambas partes abordaron la mejora de las infraestructuras vinculadas al campo.

En este sentido, la Xunta recordó que Coristanco se benefició en los últimos cinco años de ayudas por un importe cercano a los 337.000 euros destinadas a la mejora de caminos municipales en el rural.