Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

La Xunta refuerza su apoyo al cultivo de patata en Coristanco y a mejorar los caminos

Redacción
02/02/2026 22:09
El alcalde de Coristanco y la conselleira de Medio Rural
El alcalde de Coristanco y la conselleira de Medio Rural
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta reafirmó su respaldo al sector agrario de Coristanco, y en especial al cultivo de la patata, tras la reunión mantenida en Santiago entre la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde del municipio, Juan Carlos García. El encuentro sirvió para avanzar en la colaboración entre ambas administraciones con el objetivo de seguir impulsando un producto que sitúa a Coristanco como uno de los principales referentes de Galicia en este ámbito. 

Durante la reunión se puso en valor el peso que tiene el cultivo de patata en la economía local y la necesidad de mantener líneas estables de apoyo tanto a la producción como a su promoción. En este contexto, se destacó la importancia de iniciativas como la Festa da Pataca, que este año alcanzará su 43 edición y en cuya organización viene colaborando la Consellería do Medio Rural como escaparate del sector y elemento dinamizador del rural. Además del respaldo a la producción agrícola, ambas partes abordaron la mejora de las infraestructuras vinculadas al campo.

En este sentido, la Xunta recordó que Coristanco se benefició en los últimos cinco años de ayudas por un importe cercano a los 337.000 euros destinadas a la mejora de caminos municipales en el rural.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La plantilla del Laxe celebrando uno de sus últimos triunfos

El Bergantiños B cede la segunda plaza al Atlético Cercedense al caer en casa
Manuel Froxán Rial
La dieciséis jugadoras convocadas para el partido posando en el campo del Lóstrego

El Bergan se carga de moral para recibir a las líderes, As Celtas B
Manuel Froxán Rial
Once inicial del Bergantiños que saltó al campo del Nuevo Ganzábal

Simón: “El partido de Langreo fue de los que más sufrimos”
Manuel Froxán Rial
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida

El Concello de A Laracha niega obras y alerta sobre bulos en referencia al CEIP Otero Pedrayo
Redacción