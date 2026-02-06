Coristanco destina el 58% del Plan Único 2026 de la Diputación a obras

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, durante una sesión plenaria EC

Coristanco fue otro de los municipios de la comarca que llevó a pleno esta semana la doble propuesta de participación del Concello en el Plan Único 2026, así como de reparto de la asignación de 878.320 euros que le corresponden por el citado programa de ayudas de la Diputación Provincial de A Coruña.

Al final, ambas propuestas salieron adelante con los votos favorables del grupo de gobierno del PP y la abstención tanto del PSOE como del BNG.

En base al acuerdo adoptado, un total de 367.378,36 euros, el 42% de la asignación total, irán destinados a sufragar gastos corriente, que incluyen actuaciones de mantenimiento, reparación y conservación de servicios municipales.

Según detalla el equipo de gobierno, estos fondos permitirán continuar con la renovación del alumbrado público con el fin de eliminar hasta 150 puntos de alumbrado público actualmente ineficientes desde el punto de vista energético.

De esta forma se conseguirá que el 100% del alumbrado público en Coristanco cuente con sistemas led de bajo consumo. En lo que atañe a las inversiones, se proponen dos proyectos por valor de 510.942,16 euros.

Uno de ellos cuenta con un presupuesto de 452.076,74 euros e incluye la mejora del pavimento en Salgueiras y Bormoio, en el núcleo de A Serra, Lestón-A Serra, Pousada, A Furoca, A Igrexa, A Torre, Cereixa, As Salgueiras, accesos a Amboade, núcleos de Carantos y Codesido y el acceso en Campo Longo.

El otro proyecto contempla el cambio de cubierta, la mejora de accesibilidad y el pintado de los muros exteriores del campo de fútbol Manuel Vecino mediante un desembolso de 58.865,42 euros.

Plan Complementario

Por lo que respecta al Plan Complementario también aprobado y cuya consignación es de 776.467 euros, las actuaciones previstas son la ejecución de la red de saneamiento en los núcleos de Bieite de Abaixo y Bieite de Arriba, con un presupuesto de 265.704,17 euros; la mejora de la red de saneamiento de A Rabadeira por 138.851,87 euros; la ejecución de la instalación de pluviales y mejora del firme en el vial que va desde O Outeiro hasta Pedrouzo, en la parroquia de Xaviña, por 292.585,27 euros; y el proyecto técnico de la red de saneamiento en Furoca y ampliación del de Feira Nova por 79.326,49 euros.