El PSOE pregunta por la instalación de una antena de telefonía en el lugar de Couso

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco Archivo

El portavoz del PSOE de Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda, crítica la instalación de una antena de telefonía en una finca del núcleo de Couso “pertencente a un membro da candidatura do PP na localidade”.

El socialista asegura que la obra “avanzou sen información pública suficiente e sen diálogo previo coa cidadanía”, situación que, añade, “provocou un malestar crecente que levou a numerosos veciños e veciñas a acudir este xoves ao pleno municipal para reclamar explicacións e defender o seu dereito a un entorno seguro e respectuoso coa convivencia”.

El principal grupo opositor aprovecharía la reunión plenaria para plantear una serie de preguntas sobre el tema a fin de “determinar se se fixeron as xestións necesarias para evitar un impacto negativo no núcleo de Brenlla e Couso”.

Los socialistas le piden al alcalde que detalle la f echa exacta en la que el Concello tuvo conocimiento de este proyecto.

También quieren saber si el Concello valoró mediar con la empresa promotora para buscar una ubicación alternativa, más alejada de las viviendas.

Al respecto Pérez Abelenda apunta que “a veciñanza insiste en que existen outras localizacións posibles e que o Concello debería ter exercido un papel activo na defensa dos intereses colectivos”.

El portavoz socialista critica que no se convocara ninguna reunión para informar a los vecinos. “O silencio institucional só contribúe a aumentar a desconfianza e a sensación de desamparo entre veciños”, dice.

El edil también pidió que se aclare si el Concello va a percibir compensación alguna por la antena en cuestión.

Los afectados que asistieron al pleno mostraron su preocupación por los posibles efectos de la antena sobre la salud y su impacto visual, reclamando que se estudien otras alternativas y que se abra “un proceso de diálogo real”