Coristanco

Excursión para coristanqueses mayores de 55 años por el norte de España

Un viaje cultural y de convivencia para personas mayores del concello

Redacción
10/02/2026 21:25
El cartel del viaje
 El Concello de Coristanco, en el marco de sus políticas de dinamización sociocultural y de promoción del envejecimiento activo, organiza un nuevo viaje dirigido a personas mayores de 55 años, jubiladas o pensionistas empadronadas en el municipio.

Con esta iniciativa, el Concello busca favorecer la convivencia, reforzar los lazos sociales y crear espacios de encuentro y participación, ofreciendo la oportunidad de descubrir nuevos lugares, paisajes y tradiciones a través de una experiencia de ocio enriquecedora que combina turismo, patrimonio y gastronomía. 

El programa, que se desarrollará del 23 al 27 de marzo, incluye visitas a Luarca, Llanes, Ribadesella, Avilés, el Valle de Samuño, Gijón, Oviedo y la fábrica de sidra El Gaitero. 

El precio de la excursión es de 330 euros e incluye el viaje en autobús, alojamiento en régimen de pensión completa y todas las actividades culturales. 

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el martes hasta el lunes 16, en horario de 8.30 a 15.00 horas, en la biblioteca municipal de Coristanco. Desde el Concello aseguran que este tipo de iniciativas son una gran oportunidad para “compartir experiencias, crear vínculos y disfrutar de un tiempo de ocio de calidad en compañía de los vecinos y vecinas”. 

