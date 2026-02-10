'Mi día' de la ONCE deja en Coristanco y Cee dos premios de 3.000 euros

Un vendedor de la ONCE Archivo

Mi día’ de la ONCE ha dejado en Coristanco y Cee dos premios de 3.000 euros, en dos boletos que has premiado la fecha favorita de las personas ganadoras, en el sorteo del lunes, 9 de febrero.

En Coristanco, los 3.000 euros los ha dado Pablo Suárez Mariño, desde su ruta de venta por la localidad.

Marcos Filgueira Barbeira es el vendedor de la ONCE que ha llevado los otros 3.000 euros a Cee, desde su punto de venta situado en el Centro Comercial de Cee, Avenida de Lino Rodríguez Madero, número 6.