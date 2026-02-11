Mi cuenta

Coristanco

La conselleira de Medio Rural ensalza la producción hortícola de proximidad en Terras de Bustelo

María José Gómez visitó ayer la empresa de Coristanco, donde reiteró el apoyo de la Xunta al sector

Redacción
11/02/2026 08:52
La conselleira de Medio Rural, durante la visita a Terra de Bustelo
La conselleira de Medio Rural, durante la visita a Terra de Bustelo
Mar Casal
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó ayer la empresa hortícola Terras de Bustelo, en Coristanco, donde destacó la importancia de la producción alimentaria de proximidad y, especialmente, en el ámbito de la huerta.

 En su recorrido por las instalaciones, acompañada por el director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; y el alcalde, Juan Carlos García Pose, reiteró el apoyo del Gobierno autonómico a este sector, materializado a través del Plan Estratégico de la Huerta. 

La empresa hortícola Terras de Bustelo cuenta con unas doce hectáreas de cultivo de repollo, berza, grelos y patatas; así como con unos 12.000 metros cuadrados en invernadero dedicados a la plantación de acelga y perejil. Esta empresa colaboró en la elaboración del Plan Estratégico de la Huerta, participando en las encuestas realizadas al sector.

La conselleira explicó que el objetivo de este plan estratégico es consolidar el sector hortícola como un pilar clave del campo gallego, reforzando a la vez la posición de Galicia como referente en esta producción de calidad con una apuesta por la sostenibilidad, la diversidad y el respeto por el medio ambiente, la innovación y la profesionalidad. 

Gómez destacó que este sector supone la tercera producción más importante en Galicia y sitúa a la comunidad en el cuarto puesto nacional, solo por detrás de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. 

Desde la Xunta explican que una de las líneas de trabajo de la Estrategia es fomentar los canales cortos de comercialización, con el fin de reducir los intermediarios entre productores y consumidores y mejorar así la rentabilidad de las explotaciones. 

