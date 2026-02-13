Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

El Concello de Coristanco tiene en ejecución varios proyectos de reurbanización en Xaviña

También se prevé acometer actuaciones complementarias por valor de 47.872 euros con cargo al presupuesto municipal de 2026

Redacción
13/02/2026 19:12
Una de las obras de mejora viaria en Xaviña
Una de las obras de mejora viaria en Xaviña
Cedida
El Concello de Coristanco avanza en la ejecución de varios proyectos de reurbanización en la parroquia de Xaviña, con una inversión de 463.191 euros financiada a través del POS+2025 de la Diputación da Coruña. Las actuaciones se desarrollan en los lugares de Outeiro, Campolongo y en el entorno de la Iglesia. Las obras contemplan la creación de una nueva zona peatonal y el ensanchamiento de la carretera con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad tanto viaria como peatonal. 

Asimismo, se procederá a la renovación del alumbrado público y de las redes de pluviales, saneamiento y suministro eléctrico. El proyecto incluye la construcción de muros de contención debido al desnivel existente entre el vial y las fincas colindantes, una intervención destacada por su complejidad técnica. 

Además, el Concello prevé acometer actuaciones complementarias por valor de 47.872 euros con cargo al presupuesto municipal de 2026, reforzando su plan de mejora progresiva de infraestructura

