Alumnos de Fonteboa acuden a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

Expedición de Fonteboa a FIMA Cedida

Organizado por el Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa de Coristanco, un grupo de 38 personas se desplazó a Zaragoza para asistir a la 44 edición de FIMA (Feria Internacional de Maquinaria Agrícola) que se celebra cada dos años en la capital aragonesa.

El grupo, integrado por 30 alumnos estudiantes en su mayoría del Ciclo Formativo de Producción Agropecuaria y 8 profesionales tuvo la oportunidad de ver in situ aplicaciones prácticas y modelos de agricultura de precisión como utilización de sensores tanto en tractores como en aperos, así como autoguiado de tractores.

Al mismo tiempo participaron con otros jóvenes en el encuentro “Fima conecta talento”. La expedición salió de Coristanco el pasado jueves para llegar a Zaragoza por la noche, aprovechando el itinerario para visitar una granja en Valcabado (La Bañeza – León), que integra la producción de leche (150 vacas frisonas), la de porcino (35 reproductoras) y la producción y venta de forrajes y cereales (350 hectáreas de cultivos).

Retener talento y atraer talento al sector agrario es uno de los retos prioritarios del sector y la formación es el factor estratégico para ello, una formación ligada a las innovaciones tecnológicas y con la participación e implicación de las empresas.