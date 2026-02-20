Coristanco aprobará un presupuesto de 9,7 millones de euros

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal Archivo

El Concello de Coristanco aprobará el próximo jueves 26 de febrero, en pleno extraordinario, los presupuestos para 2026. Las cuentas municipales ascienden a 9.709.252 euros, lo que supone un incremento del 10,44% con respecto al pasado curso.

El documento económico “reflicte o compromiso do goberno local de non incrementar impostos e conxelar as taxas e os prezos públicos”, expresa el alcalde, Juan Carlos García. También destacó que la prestación de servicios y las inversiones reales concentran el 79% del total, “evidenciando a prioridade de reforzar a atención á veciñanza e de continuar mellorando as infraestruturas municipais”.

El gasto de personal representa el 17,50% del total del presupuesto. En él se incluye la actualización de las retribuciones al personal conforme a las últimas disposiciones legales y se prevé el crédito necesario para incorporar una segunda trabajadora social, así como una nueva plaza de funcionario interino vinculado al área de Medio Ambiente.

El gasto corriente supone el 34,13% del presupuesto. Destaca el refuerzo de los servicios sociales, que alcanzan los 900.000 euros, un 31,57% más, con el objetivo de atender a las más de 100 personas usuarias del Servicio de Ayuda en el Hogar.

Al mismo tiempo, se consolidan los recursos del área de Cultura para afianzar programas como Brotar, que incluye madrugadores, aula lúdica y campamentos, así como actividades dirigidas a las personas mayores.

El presupuesto continúa con la tendencia de regularización de los contratos de prestación de servicio, como el SAF, la recaudación o el suministro eléctrico, consignando los recursos necesarios para los nuevos contratos de gestión del saneamiento, la recogida de voluminosos puerta a puerta y la gestión del bombeo de alta en abastecimiento.

Además, se contempla la eliminación de las últimas 150 luminarias ineficientes energeticamente, lo que permitirá que todo el alumbrado público funcione con LEDs.

25 actuaciones previstas

Los gastos ascienden a 4.297.524,81 euros, es decir, el 44,76% del presupuesto. Esta partida permitirá financiar más de 25 actuaciones, contando con el apoyo de la Diputación y la Xunta.

Entre las intervenciones más relevantes figuran las actuaciones del nuevo auditorio, la construcción de la primera vivienda pública en alquiler destinada a personas vulnerables, diferentes obras de saneamiento y mejora vial, así como la construcción de un local social en Santa Baia.

También engloba iniciativas de lucha contra el feísmo y la renovación del vehículo de la Policía Municipal, junto con otro equipamiento necesario para el funcionamiento de los servicios municipales.

El alcalde concluyó asegurando que se trata de un presupuesto que “consolida a liña de traballo baseada no reforzo dos servicios públicos, atención á veciñanza e o impulso de investimentos que buscan o desenvolvemento do noso municipio”.