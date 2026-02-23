Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

Abanca inicia en Coristanco la quinta edición de su plan formativo digital para mayores

La iniciativa ofrece talleres prácticos sobre cajeros automáticos, ciberseguridad y prevención de fraudes, con material de apoyo para los participantes

Redacción
23/02/2026 21:26
ABANCA pone este martes en marcha la quinta edición de su plan de formación y capacitación digital dirigido a personas mayores, enmarcado en su programa de educación financiera. El objetivo es facilitar que este colectivo se adapte a los nuevos canales digitales y realice operaciones con seguridad y confianza. 

Las primeras sesiones tendrán lugar a las 10.30 horas en Coristanco (Salón de actos del Edificio de Servicios Múltiples) y Xermade (Biblioteca municipal). Los talleres se centrarán en el manejo de cajeros automáticos, con demostraciones prácticas, consejos sobre ciberseguridad y prevención de fraude, y espacio para resolver dudas de los participantes. 

Además, todos los que se presenten recibirán un manual con la información impartida para poder consultarlo posteriormente. Desde 2022, más de 3.000 personas han participado en toda Galicia, muchas procedentes de entornos rurales, donde el banco ha reforzado su labor de acompañamiento y apoyo para impulsar la inclusión financiera de la población mayor. 

