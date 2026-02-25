El PSOE de Coristanco pide explicaciones por diferencias en el presupuesto municipal
Reclama un informe oficial que aclare la cifra real y garantice transparencia
El Partido Socialista coristanqués denuncia discrepancias en las cifras del presupuesto municipal para 2026. Señalan los socialistas que en comisión informativa y ante los medios el alcalde afirmó que el presupuesto asciende a 9.709.252 euros, mientras que la documentación oficial, incluidos los informes de Intervención, refleja 9.677.495 euros.
“A diferenza entre ambas cantidades, de máis de 31.700 euros, non é un simple erro menor nin unha cuestión anecdótica, estamos a falar de diñeiro público, e afecta directamente aos servizos, investimentos e benestar dos nosos veciños e veciñas”, subraya el portavoz José Manuel Pérez Abelenda.
El socialista pide un informe oficial que corrija la discrepancia, garantizando transparencia y seguridad jurídica en la tramitación presupuestaria, y añade que “non é aceptable trasladar unha cifra en comisión informativa e nos medios e que os documentos oficiais reflictan outra distinta”. Pérez Abelenda reclama explicaciones, ya que mañana jueves se votan los presupuestos en el pleno.