El PSOE de Coristanco pide explicaciones por diferencias en el presupuesto municipal

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco EC

El Partido Socialista coristanqués denuncia discrepancias en las cifras del presupuesto municipal para 2026. Señalan los socialistas que en comisión informativa y ante los medios el alcalde afirmó que el presupuesto asciende a 9.709.252 euros, mientras que la documentación oficial, incluidos los informes de Intervención, refleja 9.677.495 euros.

“A diferenza entre ambas cantidades, de máis de 31.700 euros, non é un simple erro menor nin unha cuestión anecdótica, estamos a falar de diñeiro público, e afecta directamente aos servizos, investimentos e benestar dos nosos veciños e veciñas”, subraya el portavoz José Manuel Pérez Abelenda.

El socialista pide un informe oficial que corrija la discrepancia, garantizando transparencia y seguridad jurídica en la tramitación presupuestaria, y añade que “non é aceptable trasladar unha cifra en comisión informativa e nos medios e que os documentos oficiais reflictan outra distinta”. Pérez Abelenda reclama explicaciones, ya que mañana jueves se votan los presupuestos en el pleno.