Coristanco destina el 45% de los 9,7 millones del nuevo presupuesto a inversiones reales

La oposición se abstuvo y las cuentas salieron adelante con los votos a favor del grupo de gobierno Mar Casal

La corporación municipal de Coristanco aprobó en una sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este jueves el presupuesto para el presente ejercicio, que asciende tanto en su estado de ingresos como de gastos a un total de 9.677.495,79 euros.

El acuerdo se tomó con el voto favorable de los seis representantes del grupo de gobierno del PP presentes en el salón de plenos y la abstención de los portavoces de PSOE y BNG.

Además de por la ausencia de cinco concejales, la reunión estuvo marcada por la presencia de media docena de vecinos de Brenlla y Ferreira afectados por la instalación de una antena de telefonía, que en un clima totalmente respetuoso exhibieron pancartas con el lema “Antenas xunta as casas non!!!”

El montante de 9.677.495 euros representa un incremento de casi el 10,5% con respecto al del pasado ejercicio.

En la memoria explicativa el regidor destaca que dicho incremento se hace sin subir la carga impositiva. García Pose incide asimismo en que son unas cuentas realistas, ajustadas y basadas en estimaciones prudentes.

También pone en valor el gran esfuerzo inversor, al punto de que las inversiones reales se aproximan al 45% del presupuesto total.

Los números reflejan igualmente un notable incremento del gasto en servicios sociales, cultura y medio ambiente, por lo que el primer edil habla de “unha clara aposta polas persoas, o seu benestar e a mellora da calidade de vida das mesmas”.

En el apartado de gastos, el capítulo de personal asciende a 1.699.439 euros (17,5% del total).

Recoge el crédito necesario para incorporar una segunda trabajadora social, a la vez que se incluye una plaza de funcionario interino por programa vinculado a funciones de vigilancia y control del medio ambiente.

Los gastos corrientes suben casi medio millón de euros hasta los 3.314.250 euros (34% del total). Destacan los 900.000 euros del SAF (subica del 31.5%) y los 90.000 destinados al contrato de mantenimiento de las depuradoras de residuales.

Las transferencias corrientes ascienden a 311.500 euros (van 10.000 euros para emergencia social; 45.000 para asociaciones, etcétera). Las inversiones reales suman 4.297.524, lo que equivale al 44,76% del total y permitirán acometer cerca de medio centenar de actuaciones.

La más destacada es el auditorio municipal, que cuenta con un presupuesto de cerca de 1,6 millones y para el que se contará con ayuda de la Xunta y la Diputación.

Por lo que respeta a los ingresos, por impuestos directos se prevé recaudar 1.554.300 euros; por impuestos indirectos, 50.000; y por tasas y otros ingresos, 557.700.

Las transferencias corrientes se fijan en 3.911.798 euros y los ingresos patrimoniales en 60.000 por las compensaciones del parque eólico de Fontesilva.

Finalmente, las transferencia de capital suman 3.576.154 euros

Los socialistas acusan al gobierrno de falta de proyecto a medio y largo plazo

El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, afirmó que pese a que las cuentas suben un 10%, “non hai desenvolvemento do concello a medio e longo prazo” y echó en falta partidas para luchar contra el envejecimiento y la despoblación.

Apuntó asimismo que buena parte de la inversión se debe a las aportaciones de otras administraciones y dijo que pese a la subida del SAF en un 31.5%, hay vecinos que llevan dos años esperando por el servicio.

También acusó al gobierno local de “priorizar as actuacións visibles fronte ás necesidades reais” y de no tratar igual a todas las parroquias. “Vemos moita improvisación, moito proyecto disperso e obras puntuais”, fue otra de sus objeciones.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Enrique Serra Cobas, cuestionó que se incluyesen las mismas obras en ejercicios distintos o otras como la EDAR del polígono cuando aún no están expropiados los terrenos para el mismo.

En su réplica, el alcalde pidió al portavoz socialista que se aclarase porque “primeiro di que soben moito as inversións e logo que faltan obras nas parroquias”.

Juan Carlos García justificó el incremento inversor por las necesidades que siguen pendientes en materia de saneamientos, abastecimientos, mejora de vías y arreglo de colegios.

Recordó que el año pasado se presupuestaron 684.000 euros para el SAF pero que, finalmente, hubo que suplementar 190.000 euros más con cargo a fondos propios, por lo que lanzó un reproche al representante socialista: “Non é xusto decir que non se invirte nas persoas”, le dijo.

Sobre las aportaciones de otras administraciones recordó que recaudan buena parte de los impuestos mientras que los concellos “tamén asumimos competencias impropias e prestamos servizos doutras administracións”.

Por último, animó a la oposición a trabajar más y a presentar enmiendas siempre que se esté en desacuerdo con las cuentas, afirmando que él sería el primero en apoyarlas de ser razonables.

Tanto PSOE como BNG pusieron en duda tal afirmación.