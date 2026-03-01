Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Dos motoristas heridas tras colisionar con un coche en Coristanco

Ep
01/03/2026 10:45
Una ambulancia del 061
Una ambulancia del 061
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos motoristas han resultado heridas tras colisionar con un coche en el municipio coruñés de Coristanco. El estado de la copiloto de la moto es de gravedad, apuntan los agentes de Tráfico.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, pocos minutos antes de la medianoche la Guardia Civil informaba de un choque entre una moto y un coche en la AC-552, kilómetro 35.1, a la altura de Traba, en Coristanco. Además, indicaban que la copiloto de la moto, parecía estar herida de gravedad.

Con estes datos, el 112 Galicia avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Bergantiños, al GES de Ponteceso y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, que tras finalizar su intervención procedieron con las tareas de limpieza de la vía.

Asimismo, los servicios de emergencia confirmaron el traslado de las dos ocupantes de la moto por los servicios sanitarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una ambulancia del 061

Dos motoristas heridas tras colisionar con un coche en Coristanco
EP
La oposición se abstuvo y las cuentas salieron adelante con los votos a favor del grupo de gobierno

Coristanco destina el 45% de los 9,7 millones del nuevo presupuesto a inversiones reales
Manuel Froxán Rial
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

El PSOE de Coristanco pide explicaciones por diferencias en el presupuesto municipal
Redacción
El ideal gallego

Abanca inicia en Coristanco la quinta edición de su plan formativo digital para mayores
Redacción