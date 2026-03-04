La obras del polígono industrial de Coristanco se licitarán el próximo año

Ardao, Lorenzana, García y Do Campo, en la reunión con los empresarios de Coristanco Mar Casal

La Consellería de Economía e Industria prevé sacar a licitación las obras de la primera fase del polígono industrial de Coristanco el próximo año. Así lo confirmó este miércoles la conselleira María Jesús Lorenzana, en una reunión que mantuvo con los empresarios del municipio, en la que estuvo acompañada por la delegada territorial Belén do Campo, y la directora xeral de Estratexia industrial e Solo empresarial, Margarita Ardao.

Durante el encuentro, Lorenzana indicó que el objetivo era conocer las necesidades reales de los empresarios para coordinarlas con la urbanización y ejecución de las obras. “O que tentamos facer é que sexan as empresas as que nos digan o que precisan e facer a urbanización do polígono adaptada ás necesidades que existen”, apuntó.

Recordó que el plan estructurante de ordenación recibió el visto bueno definitivo a finales de febrero, lo que abre la puerta al gobierno autonómico para iniciar el proceso de expropiación de los terrenos afectados, paso previo necesario a la licitación de las obras de ejecución. Además, ya se licitó la redacción del proyecto de urbanización y se dispone del borrador, que comenzará en breve la tramitación ambiental. Así, el procedimiento para construir el parque ya está bastante adelantado.

La primera fase del polígono coristanqués tendrá una superficie de 60.983 metros cuadrados, lo que cubriría la actual demanda, aunque la previsión es que el parque empresarial alcance los 173.153 metros cuadrados de ser necesario. Esta primera fase se estructurará en torno a un vial principal de unas 400 metros que partirá de una rotonda de acceso en la carretera comarcal, que se construirá dentro del proyecto. Las parcelas se ubicarán a ambos lados de la vía principal, que además de las correspondientes aceras, contará con carril bici.

La conexión de los servicios también está resuelta, explicaron los redactores del proyecto. El abastecimiento se conectará con la red municipal que hay en la AC-552, mientras que la red de pluviales y saneamiento se conectará a una estación depuradora que se construirá en el polígono. El suministro eléctrico partirá una de una línea de alta tensión que ya pasa por la zona. “Estamos saldando unha débeda histórica con este municipio que levaba anos agardando poder dispoñer dun polígono industrial propio”, afirmó la conselleira.

Agilizar los proyectos

Durante el encuentro, los empresarios expusieron que llevan casi de 30 años esperando por el desarrollo del polígono, por lo que se interesaron en el margen que tiene la Xunta para reducir los plazos y que el parque empresarial sea una realidad cuanto antes. En este sentido, Lorenzana quiso ser realista: “Os prazos son os que son. Non podemos axilizar eses prazos e dicir que vai estar antes, porque non sería realista. Hai unha lexislación que hai que cumprir”.

Así, el trámite de expropiación de los terrenos durará unos seis meses para poder notificar a los propietarios, darles audiencia, y realizar la compra de los terrenos. La idea, explicó Ardao, es ocupar los terrenos entre finales de este año y principios de 2027. No obstante, la conselleira defendió que desde el gobierno autonómico se está acelerando todo el proceso llevando en simultaneo varios trámites. En concreto, Lorenzana invitó a los empresarios a unirse y empezar a tramitar sus proyectos mientras se licitan y ejecutan las obras para que, una vez que esté el suelo disponible, poner en marcha las empresas y no tener que esperar dos años más para hacerlo.

“É moi diferente que no ano 2028 inauguremos o polígono e, a partir de aí, vós empecedes a tramitar os vosos proxectos, que vos dará o 2030, a que esteamos a traballar desde xa no proxecto de cada un de vós porque o teredes preparado para que no instante no que o polígono estea, saian a concurso as parcelas e xa cada un terá clara a súa e o proxecto estará preparado para empezar”, explicó la titular autonómica.

Lorenzana también adelantó que los empresarios podrán adquirir el terreno con una bonificación del 30% del precio del suelo o bien adquirir los derechos de uso (alquilarlo), con opción a compra por ocho años (con bonificación durante los primeros seis).

Asimismo, el Concello de Coristanco impulsará una serie de bonificaciones y exenciones fiscales para “favorecer que quen teña unha iniciativa compénselle instalarse en Coristanco”, en palabras del alcalde, Juan García. Sería una exención del 95% del ICIO, IBI e IAE. También adelantó que las licencias de construcción se darán en plazo. La intención es hacer que el suelo industrial coristanqués sea atractivo y que pueda competir con el de Carballo, cuya ampliación se estará desarrollando en paralelo con el de Coristanco.