Medio centenar de familias se suman al compostaje doméstico en Coristanco

El compostador que se instala en las casas | cedida

El Concello de Coristanco amplía el compostaje doméstico a medio centenar de nuevas familias, que se suman a las cerca de 300 ya incorporadas al programa para autogestionar su materia orgánica y transformarla en compost, un abono natural que aporta nutrientes al suelo y lo protege frente a plagas y enfermedades.

El proceso, con gran tradición en el rural gallego, se ha modernizado mediante el uso de compostadores facilitados por Sogama. Con capacidad para 400 litros y fabricados con materiales reciclados, deben colocarse en el exterior de las viviendas, en contacto con la tierra y en zonas protegidas de las inclemencias meteorológicas, favoreciendo la acción de los microorganismos descomponedores.

Las familias participantes deben controlar la mezcla de material húmedo y seco, airearla y regarla cuando sea necesario para garantizar un compost de calidad. Solo pueden participar viviendas unifamiliares con terreno donde aplicar el abono en huertos o jardines, evitando que los residuos orgánicos terminen en contenedores urbanos y reduciendo costes de tratamiento industrial. Sogama ofrecerá formación presencial sobre compostaje y gestión sostenible de residuos, resolviendo dudas y recogiendo propuestas de la ciudadanía.