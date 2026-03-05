Mi cuenta

Diario de Ferrol

Coristanco

Medio centenar de familias se suman al compostaje doméstico en Coristanco

El programa, impulsado por Sogama, permite transformar los residuos orgánicos en compost de calidad, promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del entorno en viviendas unifamiliares

Redacción
05/03/2026 19:36
El compostador que se instala en las casas | cedida
El compostador que se instala en las casas | cedida
El Concello de Coristanco amplía el compostaje doméstico a medio centenar de nuevas familias, que se suman a las cerca de 300 ya incorporadas al programa para autogestionar su materia orgánica y transformarla en compost, un abono natural que aporta nutrientes al suelo y lo protege frente a plagas y enfermedades. 

El proceso, con gran tradición en el rural gallego, se ha modernizado mediante el uso de compostadores facilitados por Sogama. Con capacidad para 400 litros y fabricados con materiales reciclados, deben colocarse en el exterior de las viviendas, en contacto con la tierra y en zonas protegidas de las inclemencias meteorológicas, favoreciendo la acción de los microorganismos descomponedores.

Las familias participantes deben controlar la mezcla de material húmedo y seco, airearla y regarla cuando sea necesario para garantizar un compost de calidad. Solo pueden participar viviendas unifamiliares con terreno donde aplicar el abono en huertos o jardines, evitando que los residuos orgánicos terminen en contenedores urbanos y reduciendo costes de tratamiento industrial. Sogama ofrecerá formación presencial sobre compostaje y gestión sostenible de residuos, resolviendo dudas y recogiendo propuestas de la ciudadanía. 

