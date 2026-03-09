Coristanco organiza una sesión informativa dentro de la campaña de trampeo contra la velutina

El Concello de Coristanco pone en marcha, un año más, la campaña de trampeo contra la avispa asiática y convoca a la ciudadanía a una sesión informativa abierta en la que se explicará cómo participar correctamente en esta iniciativa.

La cita tendrá lugar este jueves día 12 a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura de Coristanco. Durante la sesión se repartirá el líquido atrayente necesario para el trampeo, dirigido especialmente a aquellas personas que ya disponen de trampa y desean continuar colaborando en esta campaña. Además, se entregarán nuevas trampas a quienes aún no cuenten con una, con el objetivo de facilitar la participación de toda la ciudadanía interesada.

La campaña se desarrollará entre los meses de marzo y mayo, coincidiendo con la aparición de los primeros nidos primarios. Este momento es clave para capturar a las reinas fundadoras y evitar la formación de futuros nidos secundarios.