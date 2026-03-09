Mi cuenta

Coristanco

Coristanco organiza una sesión informativa dentro de la campaña de trampeo contra la velutina

Durante la sesión se repartirá el líquido atrayente necesario para el trampeo, dirigido especialmente a aquellas personas que ya disponen de trampa y desean continuar colaborando en esta campaña

Redacción
09/03/2026 20:05
El Concello de Coristanco pone en marcha, un año más, la campaña de trampeo contra la avispa asiática y convoca a la ciudadanía a una sesión informativa abierta en la que se explicará cómo participar correctamente en esta iniciativa. 

La cita tendrá lugar este jueves día 12 a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura de Coristanco. Durante la sesión se repartirá el líquido atrayente necesario para el trampeo, dirigido especialmente a aquellas personas que ya disponen de trampa y desean continuar colaborando en esta campaña. Además, se entregarán nuevas trampas a quienes aún no cuenten con una, con el objetivo de facilitar la participación de toda la ciudadanía interesada. 

La campaña se desarrollará entre los meses de marzo y mayo, coincidiendo con la aparición de los primeros nidos primarios. Este momento es clave para capturar a las reinas fundadoras y evitar la formación de futuros nidos secundarios. 

El ideal gallego

