Una exposición en Carballo revisa la figura de Alfredo Brañas a 125 años de su muerte

El Pazo da Cultura de Carballo acogerá del 12 de marzo al 12 de abril la exposición ‘Alfredo Brañas Menéndez. XIX-XXI. 125 anos do seu pasamento’, que propone una revisión contemporánea de la figura del intelectual carballés.

La inauguración será el jueves a las 19:00 horas, con visita guiada de la comisaria Belén Trigo García, profesora de Derecho de la Universidad de Santiago. La muestra, organizada por la USC con la colaboración de la Xunta, las fundaciones Alfredo Brañas y Castelao y el Concello de Carballo, abordará aspectos menos conocidos de su obra, como su visión sobre los cambios económicos y demográficos, su influencia en la revolución jurídica de la época y su papel en el Rexurdimento galego.

La exposición acercará al público su dimensión intelectual, política y cultural, destacando su relevancia para Galicia en los siglos XIX y XX. Esta actividad forma parte de las conmemoraciones por el 125 aniversario de su fallecimiento.