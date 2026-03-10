Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Una exposición en Carballo revisa la figura de Alfredo Brañas a 125 años de su muerte

La muestra aborda su legado intelectual, político y cultural

Redacción
10/03/2026 20:50
CartelExpoBranas (4)_page-0001
CartelExpoBranas (4)_page-0001
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Pazo da Cultura de Carballo acogerá del 12 de marzo al 12 de abril la exposición ‘Alfredo Brañas Menéndez. XIX-XXI. 125 anos do seu pasamento’, que propone una revisión contemporánea de la figura del intelectual carballés. 

La inauguración será el jueves a las 19:00 horas, con visita guiada de la comisaria Belén Trigo García, profesora de Derecho de la Universidad de Santiago. La muestra, organizada por la USC con la colaboración de la Xunta, las fundaciones Alfredo Brañas y Castelao y el Concello de Carballo, abordará aspectos menos conocidos de su obra, como su visión sobre los cambios económicos y demográficos, su influencia en la revolución jurídica de la época y su papel en el Rexurdimento galego. 

La exposición acercará al público su dimensión intelectual, política y cultural, destacando su relevancia para Galicia en los siglos XIX y XX. Esta actividad forma parte de las conmemoraciones por el 125 aniversario de su fallecimiento. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

CartelExpoBranas (4)_page-0001

Una exposición en Carballo revisa la figura de Alfredo Brañas a 125 años de su muerte
Redacción
El ideal gallego

Coristanco organiza una sesión informativa dentro de la campaña de trampeo contra la velutina
Redacción
El compostador que se instala en las casas | cedida

Medio centenar de familias se suman al compostaje doméstico en Coristanco
Redacción
Ardao, Lorenzana, García y Do Campo, en la reunión con los empresarios de Coristanco

La obras del polígono industrial de Coristanco se licitarán el próximo año
A. Pérez Cavolo