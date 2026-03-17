Coristanco organiza un taller gratuito para mejorar la seguridad digital de los mayores

El Concello de Coristanco organiza el taller “Protege tu mundo digital”, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, destinado a personas mayores que quieran mejorar sus habilidades en el uso de móviles e internet.

Las sesiones se impartirán los días 7, 9, 14 y 16 de abril, de 10:00 a 13:00 horas, en el Aula de Recursos Digitales de la Biblioteca Municipal.

Durante el taller, los participantes aprenderán a identificar fraudes y engaños, proteger sus datos personales, crear contraseñas seguras y manejar de forma segura aplicaciones y herramientas digitales.

El objetivo es reducir la brecha tecnológica mediante un aprendizaje práctico, adaptado a las necesidades de los mayores. La inscripción es gratuita, pero con plazas limitadas.