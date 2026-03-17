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Coristanco

Coristanco organiza un taller gratuito para mejorar la seguridad digital de los mayores

Los participantes aprenderán a identificar fraudes y engaños, proteger sus datos personales, crear contraseñas seguras y manejar de forma segura aplicaciones y herramientas digitales 

Redacción
17/03/2026 21:03
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El Concello de Coristanco organiza el taller “Protege tu mundo digital”, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, destinado a personas mayores que quieran mejorar sus habilidades en el uso de móviles e internet. 

Las sesiones se impartirán los días 7, 9, 14 y 16 de abril, de 10:00 a 13:00 horas, en el Aula de Recursos Digitales de la Biblioteca Municipal.

Durante el taller, los participantes aprenderán a identificar fraudes y engaños, proteger sus datos personales, crear contraseñas seguras y manejar de forma segura aplicaciones y herramientas digitales. 

El objetivo es reducir la brecha tecnológica mediante un aprendizaje práctico, adaptado a las necesidades de los mayores. La inscripción es gratuita, pero con plazas limitadas. 

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