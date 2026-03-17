Lucha Contra el Cáncer abre inscripciones para asistir a sus Clubs de Salud en la Costa da Morte
En Cee el 8 de abril, el 9 en A Laracha, el 14 en Coristanco y el 16 en Coristanco
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abre el plazo de inscripción para sus Clubs de Salud en la provincia, un programa sociocomunitario dirigido a personas con cáncer y sus familiares, enfocado en la salud física, emocional y social.
En la Costa da Morte se desarrollarán en Cee, Coristanco, Vimianzo y A Laracha, que se incorpora este año por primera vez.
Las sesiones semanales se celebrarán en los centros de salud o municipales: Cee desde el 8 de abril, A Laracha el 9, Vimianzo el 14 y Coristanco el 16, de 17:00 a 18:30 horas, coordinadas por profesionales y voluntariado de la AECC.
El programa incluye actividad física adaptada, alimentación saludable, autocuidado emocional, gestión de miedos, información sociolaboral y actividades de ocio que fortalecen los vínculos comunitarios.
Desde 2024 han participado 135 pacientes y 78 familiares, ampliándose progresivamente a distintos municipios de A Coruña. La inscripción es gratuita y se realiza en los centros de salud, servicios sociales municipales, voluntariado de la AECC o llamando por teléfono, con plazas limitadas.