Lucha Contra el Cáncer abre inscripciones para asistir a sus Clubs de Salud en la Costa da Morte

Miembros de la junta local de la AECC de Cee EC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abre el plazo de inscripción para sus Clubs de Salud en la provincia, un programa sociocomunitario dirigido a personas con cáncer y sus familiares, enfocado en la salud física, emocional y social.

En la Costa da Morte se desarrollarán en Cee, Coristanco, Vimianzo y A Laracha, que se incorpora este año por primera vez.

Las sesiones semanales se celebrarán en los centros de salud o municipales: Cee desde el 8 de abril, A Laracha el 9, Vimianzo el 14 y Coristanco el 16, de 17:00 a 18:30 horas, coordinadas por profesionales y voluntariado de la AECC.

El programa incluye actividad física adaptada, alimentación saludable, autocuidado emocional, gestión de miedos, información sociolaboral y actividades de ocio que fortalecen los vínculos comunitarios.

Desde 2024 han participado 135 pacientes y 78 familiares, ampliándose progresivamente a distintos municipios de A Coruña. La inscripción es gratuita y se realiza en los centros de salud, servicios sociales municipales, voluntariado de la AECC o llamando por teléfono, con plazas limitadas.