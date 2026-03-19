Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

La comunidad de usuarios de agua de Bormoio procederá a la renovación de cargos directivos

La convocatoria de elecciones es uno de los asuntos a tratar en la asamblea a celebrar el sábado día 28 de marzo

Manuel Froxán Rial
19/03/2026 22:32
Junta directiva de la Comunidad de Usuarios de Agua de Agualada
Junta directiva de la Comunidad de Usuarios de Agua de Agualada
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La junta de gobierno de la Comunidad de Usuarios de Agua de Bormoio (Agualada) anuncia la inminente convocatoria de elecciones con el fin de proceder a la renovación de cargos directivos una vez agotado el mandato reglamentario. 

Será uno de los asuntos que se aborden en la junta general convocada para el sábado día 28 de marzo, que se celebrará en el local social a partir de las 19.00 horas. 

El equipo gestor está liderado por Alfredo Lema García, uno de los artífices de que la entidad haya llegado hasta aquí, al punto de que durante muchos años vino encargándose prácticamente en solitario de gestionarla y de que el agua siguiese llegando día tras día a las viviendas de los asociados. 

En su último mandato la entidad dio un importante salto cualitativo al constituirse como comunidad de usuarios y culminar con éxito la legalización de la antigua traída vecinal. 

En esta decisiva etapa el presidente contó con el respaldo de otra media docena de directivos: José Rodríguez Conde, José Varela Muñiz, Antonio Facal Domínguez, Jesús López Pazos, Manuel Reborido Facal y Ana González Abelenda. 

La reunión del día 28 servirá también para que el equipo gestor explique las mejoras que hubo que acometer para legalizar la traída y los retos que deberá afrontar la nueva directiva.

 Otros asuntos a tratar serán las medidas a adoptar por impago de cuotas pendientes, además de aprovechar para presentar el balance contable del período 2023-2025.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Junta directiva de la Comunidad de Usuarios de Agua de Agualada

La comunidad de usuarios de agua de Bormoio procederá a la renovación de cargos directivos
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Coristanco organiza un taller gratuito para mejorar la seguridad digital de los mayores
Redacción
Miembros de la junta local de la AECC de Cee

Lucha Contra el Cáncer abre inscripciones para asistir a sus Clubs de Salud en la Costa da Morte
Redacción
El ideal gallego

Axober, Fonteboa y el polígono de Carballo organizan las segundas jornadas de logística
A. Pérez Cavolo