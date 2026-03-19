La comunidad de usuarios de agua de Bormoio procederá a la renovación de cargos directivos

Junta directiva de la Comunidad de Usuarios de Agua de Agualada EC

La junta de gobierno de la Comunidad de Usuarios de Agua de Bormoio (Agualada) anuncia la inminente convocatoria de elecciones con el fin de proceder a la renovación de cargos directivos una vez agotado el mandato reglamentario.

Será uno de los asuntos que se aborden en la junta general convocada para el sábado día 28 de marzo, que se celebrará en el local social a partir de las 19.00 horas.

El equipo gestor está liderado por Alfredo Lema García, uno de los artífices de que la entidad haya llegado hasta aquí, al punto de que durante muchos años vino encargándose prácticamente en solitario de gestionarla y de que el agua siguiese llegando día tras día a las viviendas de los asociados.

En su último mandato la entidad dio un importante salto cualitativo al constituirse como comunidad de usuarios y culminar con éxito la legalización de la antigua traída vecinal.

En esta decisiva etapa el presidente contó con el respaldo de otra media docena de directivos: José Rodríguez Conde, José Varela Muñiz, Antonio Facal Domínguez, Jesús López Pazos, Manuel Reborido Facal y Ana González Abelenda.

La reunión del día 28 servirá también para que el equipo gestor explique las mejoras que hubo que acometer para legalizar la traída y los retos que deberá afrontar la nueva directiva.

Otros asuntos a tratar serán las medidas a adoptar por impago de cuotas pendientes, además de aprovechar para presentar el balance contable del período 2023-2025.