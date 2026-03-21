El auditorio será la obra más destacada que acometa el Concello de Coristanco durante este año

Vista de la parcela en la que irá emplazado el auditorio EC

La construcción del auditorio municipal de Coristanco es sin duda el proyecto de mayor calado de cuantos figuran en el apartado de inversiones reales del presupuesto del presente ejercicio, aprobado por la corporación coristanquesa a finales del pasado mes de febrero.

La infraestructura cultural, que seguirá a otras actuaciones importantes ya acometidas en este ámbito, caso de la remodelación y ampliación de la biblioteca municipal, es una vieja aspiración del grupo de gobierno que preside Juan Carlos García Pose, por cuanto Coristanco es de los pocos municipios de la comarca que carece de un equipamiento de este tipo.

Los responsables municipales llevan tiempo trabajando para solventar esta carencia y confían en que el proyecto empiece a ser una realidad durante el ejercicio en curso.

Uno de los primeros pasos fue el de buscar un emplazamiento idóneo, momento en el que se apostó por ubicarlo junto al parque de Santa Marta.

Para ello, el Concello adquirió, mediante un desembolso de 60.000 euros, una parcela de algo más de 5.200 metros cuadrados situada justo al lado de la citada zona de esparcimiento.

En estos momentos continúa tramitándose el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) de cara a su aprobación definitiva.

De forma paralela, el Ayuntamiento adjudicó por algo más de 44.000 euros la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución.

El estudio técnico encargado apuesta por un edificio de planta baja y con una superficie aproximada de 880 metros cuadrados, al que se accederá por la calle Abelariza.

El futuro auditorio deberá contar con una capacidad mínima de 200 butacas e incluir en su equipamiento duna cabina de sonido y zona de escenario con un mínimo de 5 metros de profundidad.

También tendrá que disponer de dos salas polivalentes y de un espacio multifuncional para exposiciones, conferencias y eventos.

Según aparece recogido en el anexo de inversiones del documento contable aprobado por la corporación municipal hace casi un mes, construir el auditorio municipal implicará un desembolso de 1.569.650,70 euros, lo que equivale al 36,5% del total de las inversiones reales previstas para 2026 (4.297.524.81 euros).

En el documento también se recoge que tanto la Xunta como la Diputación contribuirán a hacer realidad el proyecto con sendas ayudas.

La de la Administración autonómica se fija en 1.169.650,70 euros, mientras que la del ente provincial asciende a 320.000 euros.

Saneamientos y red viaria

En los apartados de infraestructuras viarias también va a haber actuaciones importantes este año en el municipio.

Es el caso del proyecto de mejora viaria entre Outeiro y Pedrouzo (292.585,27 euros), que será financiado a través de los planes de obra de la Diputación.

De igual forma, se emplearán casi 40.000 euros para liquidar las obras de humanización de la avenida de Erbecedo y de construcción de aceras en San Roque.

A través del Plan Marco de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural se emplearán 123.000 euros para acondicionar la capa de rodadura de caminos de acceso a parcelas rurales.

No va a ser menor el esfuerzo en materia de saneamientos, en donde se contemplan un buen número de actuaciones.

Es el caso de la estación de aguas residuales de Vieite (presupuesto de 265.704,17 euros); de la estación de residuales del futuro polígono industrial (240.000 euros, de los que la Xunta aportará 200.000); de la mejora de la red de saneamiento en A Rabadeira a través del POS (138.851,87 euros): de la ampliación y mejora de la red de saneamiento de Costa do Carrizal, también con cargo al POS (85.612); la adquisición de una parcela para mejora el servicio en Rabadeira (20.000); la mejora de la red de saneamiento en Furoca y Feiranova a través del POS (79.320); o de la instalación de un sistema de saneamiento autónomo en Arixón (15.000).

En cuanto a instalaciones deportivas, se reservan 58.865 euros para cambiar la cubierta y mejorar la accesibilidad al campo de fútbol municipal ‘Manuel Vecino’, obras que también se financiarán con cargo al POS; y algo más de 16.000 euros para mejorar el impacto paisajístico en el polideportivo de Traba.

También está previsto instalar una bomba de calor en el consistorio (52.000 euros), adquirir un Dumper para obras (15.000) y un vehículo policial (18.140).

Centros social de Santa Baia

La potenciación de la red de locales sociales de las parroquias será otra de las líneas de actuación del Concello de Coristanco a lo largo del año en curso.

Una inversión de 265.649 euros permitirá construir un centro sociocultural en San Baia de Castro.

En este mismo apartado se destinan 19.805 euros a mejorar el impacto paisajístico en el centro social de Mira.

También está previsto rehabilitar la antigua caseta dos Lagoeiros de Agualada para destinarla a alquiler social, para lo que se fija un presupuesto de 121.548 euros.