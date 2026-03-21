El PSOE coristanqués acusa al gobierno local de dar mal ejemplo al depositar restos de poda en un camino de Agualada
Denuncian el mal estado del área recreativa del lugar, exigen la retirada de los residuos y piden responsabilidades
Los socialistas de Coristanco acusan al grupo de gobierno del Partido Popular de haber incurrido en una “grave irresponsabilidad” al depositar restos de poda en un camino público que conduce al área recreativa de Agualada.
El grupo opositor habla concretamente de una actuación “inapropiada, inxustificable e contraria ao exemplo que debe dar unha administración pública”, además de asegurar que evidencia “unha falta de respeto absoluta polos espazos públicos”, llegando al extremo de calificarla de “preocupante neglixencia na xestión municipal”.
También aluden a la situación en la que está la propia área recreativa de Agualada, afirmando que “leva demasiado tempo sen mantemento, sen limpeza e sen ningún tipo de atención por parte do Concello”.
Para el portavoz de la formación socialista, José Manuel Pérez Abelenda este estado de cosas evidencia que el interés por este tipo de entornos no está entre las prioridades del gobierno municipal.
Pérez Abelenda considera además “especialmente indignante” que mientras el Concello presume de destinar recursos públicos a la eliminación de vertederos ilegales y a campañas de concienciación ambiental, “sexa o propio goberno municipal quen reproduza prácticas que logo lle recrimina á cidadanía”.
“Nin se pode pedir responsabilidade á veciñanza nin falar de concienciación ambiental cando o propio Concello actúa en sentido contrario. A exemplaridade institucional é fundamental para que calquera política pública sexa crible e efectiva”, declara el miembro de la corporación municipal.
El representante del grupo socialista apunta asimismo que, más allá del impacto visual y ambiental que provocan, “a presenza de restos de poda nun camiño municipal pode provocar riscos para as persoas usuarias dunha contorna que debería estar en condicións axeitads de uso e conservación”.
La formación opositora exige al gobierno local la retirada inmediata de esos restos de poda depositados en el camino de acceso al área recreativa de Agualada y pide también al equipo de gobierno que asuma responsabilidades políticas por esta actuación.
Por último, demandan la puesta en marcha de medidas que garanticen que no se vuelven a repetir más hechos de este tipo.
“A cidadanía merece coherencia, respecto polos espazos públicos e unha xestión responsable dos recursos municipais”, finaliza diciendo José Manuel Pérez Abelenda.