Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Coristanco celebra ‘Plantando Futuro’ para fomentar la conservación y educación ambiental

Alumnado de primaria y del ciclo de Paisajismo y Medio Rural participa en la plantación de especies autóctonas y en actividades de sensibilización ambiental

Redacción
23/03/2026 20:49
Los escolares en la jornada
Los escolares en la jornada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Coristanco llevó a cabo ayer una nueva edición de la jornada ambiental “Plantando Futuro”, desarrollada en el Monte Aberto (Seavia), con un enfoque centrado en el cuidado, la protección del medio ambiente y la sensibilización ambiental. 

En la actividad participó el alumnado de 5º y 6º de primaria del CPI Alcalde Xosé Pichel, acompañado por el profesorado del centro, y contaron con la colaboración del alumnado del Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa, del ciclo de Paisajismo y Medio Rural, que actuó como apoyo técnico y de monitorado durante toda la jornada. 

La actuación consistió en la plantación de especies arbóreas autóctonas y ornamentales, concretamente robles, arces y cerezos, contribuyendo a la mejora del entorno natural y a concienciar sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas.

 La jornada contó con un papel destacado de los agentes forestales y su cuadrilla, que ofrecieron apoyo técnico y una charla divulgativa sobre la protección del medio ambiente, explicando al alumnado su labor en la conservación del territorio y la defensa de la biodiversidad. 

En este marco, los agentes liberaron una lechuza común (Tyto alba), recuperada en el centro de recuperación de Oleiros, un momento destacado por su valor educativo y simbólico.

Desde el Concello de Coristanco se destaca la relevancia de este tipo de iniciativas, que integran acciones prácticas con aprendizaje ambiental, fomentando entre las nuevas generaciones valores de respeto, responsabilidad y compromiso con el cuidado del entorno natural. El Concello agradece la implicación de todos los agentes participantes. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los escolares en la jornada

Coristanco celebra ‘Plantando Futuro’ para fomentar la conservación y educación ambiental
Redacción
Los restos de poda depositados junto al camino que lleva al área recreativa de Agualada | cedida

El PSOE coristanqués acusa al gobierno local de dar mal ejemplo al depositar restos de poda en un camino de Agualada
Redacción
Vista de la parcela en la que irá emplazado el auditorio

El auditorio será la obra más destacada que acometa el Concello de Coristanco durante este año
Manuel Froxán Rial
Junta directiva de la Comunidad de Usuarios de Agua de Agualada

La comunidad de usuarios de agua de Bormoio procederá a la renovación de cargos directivos
Manuel Froxán Rial