Coristanco celebra ‘Plantando Futuro’ para fomentar la conservación y educación ambiental

Los escolares en la jornada

El Concello de Coristanco llevó a cabo ayer una nueva edición de la jornada ambiental “Plantando Futuro”, desarrollada en el Monte Aberto (Seavia), con un enfoque centrado en el cuidado, la protección del medio ambiente y la sensibilización ambiental.

En la actividad participó el alumnado de 5º y 6º de primaria del CPI Alcalde Xosé Pichel, acompañado por el profesorado del centro, y contaron con la colaboración del alumnado del Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa, del ciclo de Paisajismo y Medio Rural, que actuó como apoyo técnico y de monitorado durante toda la jornada.

La actuación consistió en la plantación de especies arbóreas autóctonas y ornamentales, concretamente robles, arces y cerezos, contribuyendo a la mejora del entorno natural y a concienciar sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas.

La jornada contó con un papel destacado de los agentes forestales y su cuadrilla, que ofrecieron apoyo técnico y una charla divulgativa sobre la protección del medio ambiente, explicando al alumnado su labor en la conservación del territorio y la defensa de la biodiversidad.

En este marco, los agentes liberaron una lechuza común (Tyto alba), recuperada en el centro de recuperación de Oleiros, un momento destacado por su valor educativo y simbólico.

Desde el Concello de Coristanco se destaca la relevancia de este tipo de iniciativas, que integran acciones prácticas con aprendizaje ambiental, fomentando entre las nuevas generaciones valores de respeto, responsabilidad y compromiso con el cuidado del entorno natural. El Concello agradece la implicación de todos los agentes participantes.